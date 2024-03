Konkurransen skulle ha vært tidenes første i verdenscupen med kvinnelige skiflygere. Milepælen kommer i stedet i søndagens renn.

Da er det meldt strålende vær og sol fra morgenen av.

Arrangørene håpet i det lengste at vinden skulle avta såpass at det ville vært forsvarlig å sende hoppere ned mammutbakken i Vikersund. Varierende prognoser gjorde at de ikke ville ta en forhastet avgjørelse.

Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi ser på forskjellige mulige tidsplaner hvor vi forsøker å planlegge etter værmeldingene, men også etter TV-kanalenes behov. TV-bildene fra Vikersund sendes ut til millioner av TV-seere i en rekke land, sa arrangørleder Håvard Orsten i en pressemelding fredag kveld.

Yrs væroversikt viste at vinden i Vikersundbakken kunne ta seg helt opp til 17 sekundmeter i kastene lørdag formiddag.

Eirin Maria Kvandal leder Raw Air-turneringen etter åtte renn. Hun er 53,5 poeng foran østerrikeren Eva Pinkelnig.

På samme tid i fjor ble historiens første skiflygingsrenn for kvinner arrangert i Vikersund, men disse hadde ikke verdenscupstatus.