Nå vil Frankrikes president Emmanuel Macron be Russland om å legge ned våpnene under sommerlekene, som går i dagene 26. juli til 11. august.

Uttalelsen kommer i et intervju på ukrainsk TV, melder Reuters og andre medier.

Intervjueren sier at russerne må gjennomføre en våpenhvile under OL. Macron sier da:

– Det vil bli forespurt.

En oversettelse kommer samtidig på ukrainsk tv:

– Ja, vi vil be om det.

– Vertslandet følger den olympiske bevegelsen. Dette er et fredsbudskap. Vi vil også følge beslutningen til den olympiske komiteen, blir Macron oversatt på i ukrainsk TV.

IOC har fordømt Russlands fullskala krig siden februar 2022, men har samtidig gitt klarsignal til russiske utøvere i Paris. De vil imidlertid bare kunne delta som enkeltutøvere og uten flagg og nasjonalsang. Det er også krav om at de ikke må støtte krigen i Ukraina.

Paris’ borgermester Anne Hidalgo sa til Reuters denne uken at hun foretrekker at russer og belarusere «ikke kommer».

Torsdag sa lederen i den russiske OL-komiteen at de ikke vil boikotte OL i Paris.

– Vi har aldri engasjert oss i boikott av de olympiske leker, vi støtter alltid deltakelsen til russiske idrettsutøvere, men utelukkende under ikke-diskriminerende vilkår, sa Stanislav Pozdnjakov ifølge R-sport.

– Dessverre kan ikke Paris 2024 gi like vilkår for russiske utøvere, men vi vil aldri gå inn for boikott. Vi vil støtte russiske utøvere.

Om de vilkårene som IOC har satt, uttalte lederen i den russiske OL-komiteen:

– De er ikke legitime, urettferdige og uakseptable.

Pozdnjakov mener det er et problem hvis russiske utøvere må underskrive på at de er mot krigen, eller «spesialoperasjonen» som den omtales i Russland.

– Utøvere som skal delta i OL, vil måtte fordømme spesialoperasjonen. Dette kan føre til brudd på russisk lovgivning, sier lederen i Russlands OL-komite og uttaler at deres jurister nå ser på den saken.