Det har ingen gjort før ham.

– Det er slik verdensklasse ser ut, sier Sky Sports-ekspert Gary Neville om Haalands nye bragd.

Nestemann på listen til først til 50 mål er faktisk ikke i nærheten. Det er nemlig tidligere Manchester United-storscorer Andy Cole. Han brukte 65 kamper på å nå det antallet scoringer.

– For et eventyr den fyren er, sier Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud idet Haaland-scoringen i storoppgjøret mot Liverpool var et faktum.

– 48 kamper i verdens tøffeste liga. 50 mål. Mange av verdens aller største spisser har forsøkt. Ingen har klart å score 50 mål så raskt som en spiss fra Norge. Uvirkelig, skriver Lars Tjærnås på X.

– En signaturscoring av Haaland, sier Nils Johan Semb i Viaplay-studio.

– Det er bare å gi seg ende over. Så tror jeg ikke han er helt ferdig. Kanskje ikke i dag heller, sier landslagssjef Ståle Solbakken i samme studio.

Raskest til 50 mål i Premier League: Vis mer ↓ Erling Braut Haaland: 48 kamper

Andy Cole: 65 kamper

Alan Shearer: 66

Ruud van Nistelrooy: 68

Fernando Torres: 72

Mohamed Salah: 72

Pierre-Emerick Aubameyang: 79

Sergio Agüero: 81

Thierry Henry: 83

Kevin Phillips: 83

Diego Costa: 85 Kilde: premierleague.com

Det var faktisk usikkert om Haaland kom til å spille kampen. Usikkerheten har levd gjennom uken etter en skade han pådro seg sist landslagssamling.

Men Haaland var med fra start og fikk faktisk se spissrival Darwin Núñez i andre enden av banen få den aller største sjansen innledningsvis.

Hjemmelaget jobbet seg sakte, men sikkert inn i kampen. Etter en snau halvtime var det Nathan Aké som gjorde et glitrende forarbeid inne på Liverpools halvdel.

City-venstrebacken tittet så opp og fant Haaland inne i gjestenes 16-meter.

Jærbuen var merkelig umarkert mot et til vanlig svært gjerrig Liverpool-forsvar, fikk eksplodere mot mål og brukte en berøring før ballen lå i nettet bak keeper Alisson Becker.

