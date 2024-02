ØYSTRE SLIDRE: Even Northug vant et klart gull foran Mathias Holbæk fra Ålefjær, mens Aron Rysstad fra Valle var sjanseløs i finalen. Likevel har det neppe skjedd før at to sørlendinger har gått en NM-finale på ski.

– Det var utorlig moro, sier han til NRK.

Holbæk la seg bak fra start, men kom voldsomt i siste bakken og da løperne kom ut på oppløpet var han nummer tre.

Der satte han inn kjempekreftene, og staket seg inn til en meget sterk sølvmedalje.

Slik var semifinalen

Rysstad gikk i mål som nummer to i semifinalen, mens Mathias Holbæk fra Vindbjart ble nummer tre. Ålefjær-gutten gikk videre på tid.

Sondre Ramse fra Evje ble slått ut i semifinalen, hvor hele tre av seks var sørlendinger. Det har trolig aldri skjedd før.

I kvinneklassen ble det en sensasjonell NM-seier til Hedda Bakkemo.

Oppdateres.

Kvartfinalene

Valldølen Aron Åkre Rysstad er klar for NM-semifinale i sprint på Beitostølen. Rysstad vant det fjerde kvartfinaleheatet og er dermed klar for semifinale.

Mathias Holbæk fra Vennesla kom i mål som nummer tre i samme kvartfinaleheatet. Men Håkon Skaanes ble diskvalifisert fra sin 2. plass for å ha tatt skøytetak, og dermed gikk Holbæk direkte til semifinale.

Sondre Ramse fra Otra IL ble nummer to i sitt heat. Dermed er alle tre sørlandsherrene klare for semifinale.

De starter klokka 16.10.

Prologen

Aron Åkre Rysstad fra Valle var nest raskest av alle de 112 startende på sprintprologen i NM fredag. Han gikk den 1,39 kilometer lange løypa på 2:59,58. Bare Vidar Opstad Vike (IL Runar) var raskere enn Rysstad.

Totalt gikk fire sørlendinger videre til kvartfinalene i NM. I tillegg til valldølen ble Sondre Ramse (Otra IL) og Mathias Holbæk (Vindbjart IL) klare for utslagsrundene blant herrene. På kvinnesida gikk Hanne Sløgedal, også hun fra Vindbjart, videre fra prologen. Hun ble dessverre slått ut i kvartfinalen.

Noen av de største sprint-kanonene er ikke med i NM på Beitostølen. De mest meritterte løperne som er med, er Even Northug og Pål Golberg.