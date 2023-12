Det er årets første poengtap på hjemmebane for Aston Villa. Villa hadde 15 strake seire på eget gress før Sheffield United, bunnlaget før denne runden, ødela den rekken.

Archer kom fra nettopp Aston Villa sist sommer. Så var det han som skulle score i det 87. minutt da han satte inn Gustavo Hamers pasning.

Aston Villa-sjef Unai Emery trodde en halvtime tidligere at de hadde tatt ledelsen. Leon Bailey hadde ballen i nettet etter en times spill, men etter VAR-vurdering bestemte dommer Anthony Taylor seg for at målet skulle annulleres fordi Sheffield United-keeper Wes Foderingham ble holdt igjen av en Aston Villa-spiller.

– Du ser at det er frispark, men det er litt tøft mot Aston Villa etter som Sheffield United har mer enn nok tid til å klarere, sier Liverpool-legenden Jamie Carragher på Sky Sports.

Manager Unai Emery var rasende på sidelinjen.

– Jeg var sikker på at den ville bli annullert . Jeg kjente armen hans dro meg ned, sier målmann Foderingham til Sky Sports.

Aston Villa-spillerne ville også ha straffespark da George Baldock klarerte med nød og neppe. Traff ballen armen hans eller skulderen? VAR og dommeren falt ned på at den ikke traff armen.

Også i 1. omgang var det to mulige straffespark til Aston Villa. Den ene gangen ble Ollie Watkins dratt i trøya inne i feltet, den andre en mulig hands.

Med 1–1 må Aston Villa-supporterne vente med å oppleve klubben på 1. plass på Premier League-tabellen. De som er under 25 år har aldri opplevd Birmingham-klubben på toppen. Villa er fire mål dårligere enn Arsenal – på samme poengsum.

– En frustrerende aften for Villa, fastslår Andreas Toft som Viaplay-kommentator.

Sheffield United hadde sjanser også før målet. Selv om klubben ligger i nedrykksstriden på Premier League-tabellen, viste de kvalitet. De byttet seg sterkere og sjokkerte Aston Villa på slutten. Burnley faller ned til sisteplass. I julen tar Sheffield United imot Luton til en nøkkelkamp.

Dommeren la til ni minutter, og etter 97 minutter fikk Aston Villa endelig en fortjent scoring.

– Wes gjorde en god kamp, sier målscorer Archer om Sheffield United-keeperen.

– Vi kunne ha tatt tre poeng på slutten.