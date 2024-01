19-åringen ankommer Haugesund mandag for å fullføre overgangen.

Fædrelandsvennen skrev lørdag at Start hadde akseptert et bud på mellom to og tre millioner kroner for Derviskadic.

– De bygger godt i FKH og har vist gang på gang at det er gode på rekruttering. Emir er et kjempetalent som tross sin unge alder er klar for større oppgaver, sier agent Mikail Adampour.

Utover det viser han til Haugesunds daglige leder Eirik Opedal.

NY TRENER: I høst ansatte Haugesund islandske Oskar Hrafn Thorvaldsson som trener. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Midtbanetalentet fikk landslagsdebuten for Norge U20 i høst. Han kom innpå i 2–1-seieren mot Tsjekkia før han startet i 5–0-seieren mot Romania fire dager senere.

I høst skal nederlandske Twente ha vært på tribunen og speidet på 19-åringen, slik Fædrelandsvennen har omtalt.

Nå får han islandske Oskar Hrafn Thorvaldsson som sjef i Haugesund. Spillestilen skal ha vært en sentral faktor for overgangen.

– Lagene mine spiller offensiv fotball, liker å ta risiko og har høy intensitet. Det er bedre å hvile med ballen enn uten. Lagene mine skaper normalt mange sjanser, har mye ball og scorer høyt på målinger om hvor intensivt vi presser. Lagene mine legger seg ikke bakpå. De angriper, med og uten ball, uttalte Thorvaldsson overfor Haugesunds Avis i høst.

VG har vært i kontakt med Eirik Opedal søndag kveld. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere overgangen.