Scoringer av Eric Taylor, Lucas Haren og Vegard Leikvoll Moberg gjorde susen i 1. omgang for Kongsvinger. Mens de inntok tabelltopp, stupte Start ned til bunnen av Obos-ligaen.

«Rundspilt og ydmyket», skriver lokalavisen Fædrelandsvennen etter det stygge tapet.

– Det man har sett i år er bare sørgelig, sier Start-supporter og fotballekspert Jesper Mathisen til VG.

Jesper Mathisen TV 2-ekspert

– Jeg tror ikke Start har vært svakere i min levetid, og jeg er født i 1987. Det er skjøre ting på banen, og det er enda mer skjørt utenfor banen. Start er i skikkelig trøbbel. Jeg synes oppriktig synd på de som styrer der i dag.

Start har også store økonomiske utfordringer og gikk over ti millioner kroner i underskudd i fjor. Noen uker før sesongstart ble klubben enig med amerikanske investorer.

Mathisen mener absolutt at det er en viss fare for nedrykk til 2. divisjon for Start.

Start, sesongen 2024 Vis mer ↓ Bryne – Start 3–1

Start – Aalesund 1–3

Mandalskameratene – Start 1–1, 6–5 etter straffer

Mjøndalen – Start 1–1

Start – Sandnes Ulf 1–1

Kongsvinger – Start 3–0

– Hvor krise ville det vært med nedrykk for en klubb som Start?

– Da er jeg oppriktig bekymret for klubbens eksistens. De har en arena og noen utgifter som vil ligge der uansett. Når du rykker ned med disse store utgiftene, vil de slite med å få inntektene til å betale utgiftene. Rent økonomisk vil det være ekstremt utfordrende.

Fasit er to poeng og 11 baklengsmål etter fem kamper for Kristiansand-klubben. I tillegg er Start ute av NM etter et tap på straffesparkkonkurranse for Mandalskameratene fra nivå 4.

Mathisen orket ikke se mer av kampen da gultrøyene slapp inn sitt tredje mål for dagen.

«Her blir 2.omgang droppet til fordel for en fisketur. Start 2024 er milevis unna på alle mulige måter - både på og utenfor banen. Dette var nok en av de verste omgangene Start har levert i Obos-ligaen på lang tid. Skitt fiske!» skrev Mathisen på X.

Kongsvinger topper 1. divisjon med 11 poeng etter fem kamper.

Ni poeng etter er Start, som er i bunn sammen med Mjøndalen og Aalesund.

Aalesund har heller ingen god sesongstart. Tangotrøyene tapte 1–4 (!) hjemme mot Raufoss lørdag.