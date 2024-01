Nyheten ble delt på Instagram-profilen til Kristoffersen på mandag.

– Jeg har visst at han kom til å gjøre det innen rimelig tid. De har jo fått et barn sammen. Da er det på tide å gjøre det formelt. Men det er jo veldig hyggelig, da, sier pappa Lars Kristoffersen til VG om gladnyheten.

«Kjærligheten i mitt liv sa ja! Den beste kjæresten og moren til vårt barn vil bli den beste konen jeg kan se for meg. Jeg elsker deg kjære», skriver Kristoffersen til et bilde av hendene til de to som viser forlovelsesringen.

– Det er ikke alle som kjenner Henrik, men er han en romantiker, spør VG.

– Det må du spørre Tonje om og ikke meg. Men han er godt oppdratt. Så helt sikkert, sier pappa Lars og smiler godt.

I juli 2023 delte paret at de hadde fått en sønn sammen.