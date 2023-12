Stavbrekk, dårlige ski og kjempetrøbbel med skibytte. Norske utøvere som måtte bryte og en suveren svenske.

20 kilometer med skibytte hadde noe for enhver smak.

Allerede fra start røk staven til Frida Karlsson. Den svenske stjernen fikk en ny en kjapt, men slet tungt utover i rennet.

Anne Kjersti Kalvå kom aldri til skibyttet. Hun måtte bryte allerede på den klassiske delen. Hun så ut til å slite med skiene og glapp tydelig på vei opp de bratteste bakkene.

– Jeg synes ingenting funker. Jeg klarer ikke å ta i. Jeg liker ikke hvordan kroppen min er. Da var det ikke noe vits å pushe. Jeg vet ikke hva som er galt. En dårlig følelse, sier Kalvå til NRK.

SLET MED BYTTET: Margrethe Bergane fikk ikke skien til å sitte på skibyttet - og tapte masse tid. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

For Margrete Bergane ble rennet ødelagt ved skibyttet. Den ene bindingen ville ikke feste seg og dermed tapte hun nærmere minuttet til konkurrentene.

– Det ser nesten ut som om hun er på gråten, utbrøt Torgeir Bjørn.

– Det var vondt å se på, rett og slett, sa Jann. Post.

– Det var fryktelig kjedelig. Et altfor dårlig skibytte. Det gikk fint med den første, men på den andre var bindingen veldig hard. Men jeg fikk den på plass til slutt, sier hun

Bergane gikk i mål over to og et halv minutt etter Andersson.

Da ble det en bedre dag for Ebba Andersson. Den svenske jenta satte standarden fra start og så sterkest ut hele veien. Hun var i en egen klasse og vant suverent.

SUVEREN: I ensom majestet, Ebba Andersson. Foto: Terje Pedersen / NTB

Heidi Weng tok tredjeplassen og ble beste norske.

– Det hadde jeg ikke trodd på klassiskdelen. Da var jeg stiv, sier Weng til NRK.

Ekspertene var foruten Heidi Weng ikke imponert av laginnsatsen til de norske.

– Det er for dårlig. De har en vei å gå, sier Therese Johaug.