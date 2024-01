Erik Valnes leder Tour de Ski med fire sekunder til favoritten Harald Østberg Amundsen.

Videre er Ben Ogden og Perttu Hyvärinen henholdsvis 28 og 38 sekunder bak.

Avstandene ned til resten av de norske er blitt store: Vis mer ↓ 8. Martin Løvstrøm Nyenget, + 1,24 minutt

16. Jan Thomas Jenssen, + 1,34

18. Pål Golberg, + 1,40

34. Henrik Dønnestad, + 2,40

37. Håvard Solåas Taugbøl, + 2,09

40. Didrik Tønseth, + 2,10

64. Matz William Jenssen, + 2,55

73. Ansgar Evensen, + 3,11

– Det er blandede følelser når vi skifter etter målgang. Noen følte de hadde tunge ski, men jeg personlig følte meg veldig bra. Både Pål og Didrik har slitt med sykdom gjennom julen. Det er nok en god blanding av de faktorene, sier Harald Østberg Amundsen.

– Jeg håper det snur i morgen, hvis ikke må jeg ta en vurdering på touren videre. Da får vi se hvor lurt det er å presse på videre, sier Didrik Tønseth.

Alt gikk imidlertid ikke helt etter planen for Amundsen:

Trønderen har slitt med sykdom i julen og var sjanseløs på 10-kilometeren nyttårsaften (35. plass). Finske Perttu Hyvärinen vant overraskende foran Erik Valnes og Harald Østberg Amundsen.

Sist en utenlandsk herreløper vant et distanserenn var Iivo Niskanen i februar 2022.

Øvrige norske plasserte seg slik:

Martin Løwstrøm Nyenget, som også har hatt covid i likhet med store deler av langrennseliten rundt juletider, var litt misfornøyd etter 8.-plassen søndag.

– Jeg tror ikke vi norske har raskest ski her ute. Men likevel er det to nordmenn et halvt minutt foran meg, og det liker jeg ikke. Vi må skjerpe oss litt de neste dagene, for denne trenden liker vi ikke, sier Nyenget.

– Det er lenge siden jeg har følt meg så ille, sa Dønnestad om 33.-plassen til VG.

Tour de Ski-programmet Vis mer ↓ 1. januar: Toblach, Italia 10:00: 25km jaktstart fri, menn 12:30: 25km jaktstart fri, kvinner 3. januar: Davos, Sveits 13:30: Sprint prolog fri, kvinner og menn 16:00: Sprint finaler fri, kvinner og menn 4. januar: Davos, Sveits 10:45: 20km jaktstart klassisk, kvinner 13:00: 20km jaktstart klassisk, menn 6. januar: Val di Fiemme, Italia 11:30: 15km fellesstart klassisk, kvinner 15:25: 15km fellesstart klassisk, menn 7. januar: «Monsterbakken opp», Italia 11:30: 10km fellesstart fri, kvinner 15:25: 10km fellesstart fri, menn Viaplay sender rennene. Du kan også følge dem på VGLive.

Under åpningsetappen ble Erik Valnes som fjerdemann beste norske på sprinten. Franske Lucas Chanavat vant foran Jules Chappaz og amerikanske Ben Ogden.

Norge-trener Nossum skulle gjerne hatt flere «der oppe» i sammendraget.

– Jeg tror de bak er glade for at det er 20 km jaktstart første nyttårsdag. Da har det en tendens til å samle seg, sier Nossum.