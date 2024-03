Igor Vishnevsky gir seriemestrene instruksjoner i forkant av den daglige treningsøkten. Foto: Jon Ingemundsen / Stavanger Aftenblad

Krigen tvang dem til Stavanger – nå vekker de interesse i USA

De har dominert på isen helt siden de kom til Stavanger for to år siden. Og etter to seriegull på rad har de ukrainske guttene i Sdyshor-laget vekket interesse i USA.