Det bekrefter klubben på sin hjemmeside.

Det er tredje gang Jönsson går inn i rollen som hovedtrener på Nadderud. De to første periodene som trener for herrelaget. Først fra 2005 til 2010, og så fra 2019 til 2021.

Svensken er har signert en kontrakt med klubben som strekker seg ut sesongen 2025.

- Jeg er veldig glad for at vi har landet prosessen omkring ny trener for Stabæk Fotball Kvinner og jeg er spesielt glad for at Janne kommer tilbake. Vi har etter hvert en lang historie samme, mest på godt men også litt på vondt. Men vår kjærlighet til hverandre er ligger i bunn og da ser vi fremover, sier klubbens styreleder Espen Moe.

Jönsson tok Stabæk til seriegull i 2008. Året før ledet han Bærum-klubben til sølv, og i 2009 kapret de bronsemedalje.

– Vi har over lengre tid jobbet med å finne en riktig profil til laget. En profil som er faglig sterk, dyktig til å lede med og gjennom andre og en som representerer vår identitet og DNA. Vårt DNA skal bestå av at vi angriper for å forsvare oss. Vi er energiske og aggressive i omstillingsfasene og er mye på ball i angrepsspill, sier sportssjef Kim André Pedersen.