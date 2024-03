– Det er 124 kvinner og 124 menn som kvalifiserer seg til OL i Paris – av 12 millioner internasjonale lisenser. Nåløyet er ikke trangt, det er mikroskopisk, sier generalsekretær i Norges Bokseforbund, Erik Nilsen, til VG.

– Betydningen er enorm for hele Bokse-Norge dersom én, eller begge, klarer dette nå, legger Nilsen til.

Sist Norge hadde en bokser i olympiske leker var Jørn Johnsen i Atlanta i 1996. Ole Klemetsen var et medaljehåp i Barcelona i 1992, og ble nummer fem.

Første kvinne

Etter at kvinneboksing ble OL-gren i 2012 er det ingen fra Norge som har kvalifisert seg. Nå kan trønderen Sunniva Hofstad bli den første.

Hun er bare 19 år gammel, og regnet som et enormt talent.

IMPONERT: Sunniva Hofstad har vært meget god i de to første kampene i Italia. Foto: Norges Bokseforbund

Hun ble juniorverdensmester i 2022, og debuterte på seniornivå i 2023. Nå er rutinerte Love Holgersson fra Sverige som er siste hinder i 75-kilosklassen for Hofstad før OL-drømmen er nådd.

De to møtes nemlig i den avgjørende kampen etter at Hofstad har feid unna all motstand så langt i italienske Busto Arsizio, tre mil fra Milano.

Svensk motstand

I første oppgjør var Kimberly Gittens fra Barbados sjanseløs, og kampen ble stoppet i første runde. Deretter ble Gabriele Stonkute fra Litauen slått 5–0 i den andre kampen.

Skogheim og Gedminas slått ut Vis mer ↓ Martin Skogheim og Mindaugas Gedminas deltok også i kvalifiseringen, men tapte innledende kamper.

Den absolutt siste muligheten til å kvalifisere seg til OL er i Bangkok i begynnelsen av mai.

– Sunniva har vært helt overlegen! Gittens som hun slo i første kamp er 31 år og rutinert, men ble overkjørt og tok telling to ganger, sier trener Ole-Arne Næsgård til VG.

– I den andre kampen er det altså verdensmesteren fra VM og EM i 81-kilosklassen fra 2022 hun slår, og det var utklassing igjen, mener Næsgård som har følgende beskrivelse av den kommende duellen mot Holgersson.

– Hun er lang, men Sunniva har god erfaring med det både fra trening og kamp. Jeg tror hun blir altfor sterk for Holgersson – selv om det er en rutinert bokser med over 130 amatørkamper.

OL-HÅP: Omar Shiha i aksjon mot Muhammad Abroridinov i kvalifiseringen i Italia. Foto: Norges Bokseforbund

Super tungvekter (+92 kg) Omar Shiha fra Oslo Bokseklubb vant overlegent mot Mohamed Firisse fra Marokko før Muhammad Abroridinov fra Tadsjikistan ble slått overbevisende i andre kamp.

Kamerunske Thomas Mboua ble det foreløpig tredje «offeret» da han ble utbokset, og deretter disket for å gå med hodet for lavt.

Motstander-kutt

Dermed skal Shiha opp mot Danabieke Bayikewuzi, men kineseren – opprinnelig fra Kasakhstan – pådro seg et voldsom kutt i sin forrige kamp. Det kan få stor betydning før møtet med Shiha.

– Bayikewuzi slo en cubaner med sølv fra sist VM, så det er høyt nivå her. Han er sterk og går fremover og er dominant. Taktikken blir at Omar skal bevege seg og plukke ham i stykker, sier trener Max Mankowitz til VG.

– Det er fantastisk at vi har to norske boksere som kan komme til OL! Det er snart 30 år siden sist Norge klarte det, konkluderer Mankowitz som har vært sentral i norsk boksing i mange år.

Både Hofstad og Shiha skal i aksjon i løpet av ettermiddagen i Italia.