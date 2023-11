Det gikk et gisp gjennom publikum da Erling Braut Haaland ble liggende nede noen minutter før full tid. Han kastet seg frem for å nå et innlegg, og virket å få foten under seg.

Heldigvis for Norge og Pep Guardiola kom Haaland seg på beina.

– Der var det mange som ble svette på ryggtavla, sier Kjetil Rekdal.

– Dette ser ikke bra ut, fortsatte han.

Norges aller største stjerne fullførte kampen, etter å ha kommet inn til andre omgang. Akkurat det tror VGs ekspert Rekdal at Manchester City er lite fornøyd med.

– Det er klart de ikke er happy med at han spiller én omgang mot Færøyene. De hadde håpet at han ikke skal spille i det hele tatt. Det er jeg hundre prosent sikker på, sier Rekdal.

– Spillerne er i en umulig posisjon. De kan ikke velge enten det ene eller andre. Spillerne gjør som de blir bedt om, men det er vanskelig greie, sier Kjetil Rekdal.

Haaland gikk målløs av banen. Norge hadde full kontroll mot Færøyene på Ullevaal. Oscar Bobb var den store beholdningen for et hjemmepublikum som jublet aller mest når Erling Braut Haaland ble satt i oppvarming.

I VGTV-studio snakket Kjetil Rekdal om den «evige kampen» mellom landslag og klubblag.

Blant Haalands lagkamerater er det flere som har meldt forfall. Ederson, John Stone, Nathan Ake og Rodri har alle trukket seg fra denne samlingen grunnet diverse skader.

Sistnevnte var allerede i sommer ute med en advarsel om et stadig tøffere kampprogram. Spørsmålet nå er om det programmet kommer til å gå utover landslagsfotballen.

PEPS MARERITT: Bildene Manchester City-trener Pep Guardiola ikke vil se. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Ståle Solbakken fikk spørsmål om akkurat dét på en pressekonferanse tidligere i uka.

– Det jeg tror taler for de norske er at de ønsker å spille. Vi har veldig få forfall, sier landslagssjefen.

– Jeg tror det er gjengs for mange nasjoner at det er gjevt å spille landslagsfotball. Så er det mye sterkere økonomiske interesser i klubbfotballen. Det kan skape konflikt. Akkurat nå tror jeg at hvis noen får gjort noe med kampprogrammet, så har spillerne selv et sterkere fundament for å stå imot. Uten spillere som vil spille så blir det vanskelig, sier Solbakken.

Han sier det norske landslaget under hans ledelse veldig sjelden har hatt trøbbel med konflikter opp mot klubblagene.

– Vi har én forespørsel fra FCK om bruken av Moi (Elyounoussi). Det er den eneste «lappen» vi har fått med oss. Vi er helt forskånet fra det og har et fantastisk forhold til alle. Vi har ikke hatt det problemet som du snakker om, sier Solbakken.

– Hvor forpliktet er dere til å følge en sånn forespørsel?

– Jeg stoler på og tar hensyn til de medisinske rådene fra både klubb og landslag. Når de er her så har vi ansvaret. Har man møtt opp her så er man klare for å spille. Da jeg var andreassistent under Nils Johan (Semb) var det mye tøffe og mindre tøffe samtaler tett på kamp, sier Solbakken.

Manchester City har ikke besvart VGs henvendelser om saken.