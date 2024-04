– Utrolig gøy, sier Román Haug til TV 2 etter sitt 12. mål på 19 landskamper.

– Jeg liker å score. Morsomt, legger hun til.

Finland ble senket og Norge fikk en drømmestart på EM-kvaliken – uten de største stjernene Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen, samt Arsenals Frida Maanum.

– Skikkelig deilig. Vi leverer veldig bra, sier kaptein Guro Reiten.

– Jeg er virkelig fornøyd med så mange forandringer, sier landslagssjef Emma Grainger til TV 2.

– Det var skikkelig kjekt, mener Marthine Østenstad. Hun utgjorde et godt stopperpar med Mathilde Harviken i kaptein Maren Mjeldes fravær.

VG-børsen Vis mer ↓ Cecilie Fiskerstrand 5 Thea Bjelde 6 Marthine Østenstad 6 Mathilde Harviken 5 Tuva Hansen 6 Vilde Bøe Risa 5 Ingrid Syrstad Engen 6 Karina Sævik 5 Celin Bizet Ildhusøy 6 Guro Reiten BB 7 Sophie Roman Haug 7 Emilie Haavi 5

Det tok en halv omgang å komme i gang. Men så smalt det fra Gemma Graingers «nye Norge». Den engelske landslagssjefen vant sin tredje kamp av tre mulige.

Grainger har åpnet med den fantastiske målforskjellen 12–0.

TOPP START: Gemma Grainger har fått den beste starten som norsk landslagssjef. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er så viktig at vi ikke slipper inn mål. Jeg har vært hard med spillerne om det, sier hun.

Det var Norges venstreside som tok ansvar da Finland ble distansert før pause.

1–0: Tuva Hansen la innlegget, som etter en duell med Sophie Román Haug involvert – endte hos Celin Bizet Ildhusøy. Hun satte ballen kaldt og kontrollert i lengste hjørnet forbli en skog av finske føtter.

1 / 2 HJERTELIG: Celin Bizet Ildhushøy feiret 1–0 slik.



– Sjukt gøy, sier Ildhusøy, som måtte ut etter før timen etter et problem i leggen. Tottenham-spilleren bagatelliserer skaden.

Dermed kom tryggheten og dominansen mot et finsk lag som ikke har tapt på de ni siste landskampene. Guro Reiten førte an fra venstre kant for 3106 tilskuere.

2–0: Presist innlegg fra debutkaptein Reiten endte akkurat der den skulle. Helt i nærheten av Sophie Román Haug. Hun gjorde som en Liverpool-spiss skal. Hun headet ballen glimrende i mål.

– Hun er alltid der i boksen, sier Reiten og Román Haug. Ikke tilfeldig. Liverpool-spissen har scoret åtte av 12 med hodet for Norge.

For sin tidligere klubb Roma også åtte av 12 på headinger. For Liverpool har fire av syv scoringer kommet med norsk kvinnefotballs beste hode denne sesongen.

SCORING: Sophie Román Haug headet inn Norges andre mål. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den 178 cm høye spissen blir bare mer og mer sentral for Norge i Ada Hegerbergs fravær.

Snøen lavet ned over Ullevaal utover i 2. omgang. Norge skapte lite, men hadde full kontroll på seieren. Så kom den endelig avgjørelsen.

3–0: Innbytter Emile Haavi la inn fra venstre. Høyreback Bjelde engasjerte seg stadig sentralt. Og her kom hun stormende og satte inn sitt første landslagsmål via en finsk motstander.

ENDELIG SCORING: Thea Bjelde satt inn sitt første for Norge i sin landskamp nummer 20. Foto: Terje Pedersen / NTB

4–0: En ren innbytterscoring. Lisa Naalsund la inn og tilbake i feltet. Der kom Elisabeth Terland stormende. Brighton-toppscoreren med 12 ligascoringer, satte inn mål for landslaget i sin andre kamp på rad.

Norge fortsetter tirsdag av EM-kvaliken med bortekamp mot gruppens favoritt, Nederland, men nederlenderne tapte for Italia fredag.

To nasjoner går direkte til EM. De to siste til videre EM-kvalik i høst for mesterskapet i Sveits fra 2. til 25. juli neste år.