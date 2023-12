VG får opplyst at medlemmer av Vålerenga Fotball Elite mobiliserer for å få på plass en ny styreleder.

– Jeg har ingen kommentar til det, sier Ørbeck Sørheim til VG da hun får videreformidlet opplysningene.

– Vil du stille plassen din til disposisjon i møtet med valgkomiteen?

– Vi skal ha et møte med valgkomiteen på fredag. Så får vi snakke om det etterpå.

Allerede på årsmøtet før sesongen, som endte med nedrykk fra Eliteserien søndag kveld, innstilte valgkomiteen på å bytte ut Ørbeck Sørheim. Den gang klarte 52-åringen å beholde vervet.

– Vi vet fra årsmøtet i mars at det var flere medlemmer av klubben som ønsket et bytte på styrelederplass. At det fortsatt er et ønske fra flere medlemmer, er å forvente, sier Klanen-talsmann Christian Arentz til VG.

Ifølge vedtektene til Vålerenga skal det kalles inn til et ekstraordinært årsmøte innen to uker hvis det fremmes et skriftlig krav om det fra minst 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

Arentz var tirsdag kveld tilhører under et styremøte i Vålerenga hvor omstillingsplaner fra et liv på Norges øverste nivå til Obos-ligaen ble diskutert. På spørsmål om Arentz selv har tillit til Ørbeck Sørheim, svarer Klanen-talsmannen slik:

– Det vil jeg ikke kommentere på nåværende tidspunkt.

– Hvordan opplever du holdningen blant supporterne til styreleder og styret?

– Jeg kan si at det er mange spørsmål om hvordan styret vurderer seg selv. Supporterne kjenner på hele følelsesregisteret, hvis man fjerner de positive følelsene. Det er sinne, frustrasjon, tristhet og tomhet etter nedrykket. Det er en forventning om at styret kommer med en uttalelse om hvordan de vurderer sine posisjoner videre inn mot årsmøtet 2024.

TRYKKET STEMNING: Vålerenga-leiren avbildet etter kvaliktapet for Kristiansund etter straffesparkkonkurranse på Intility Arena søndag kveld. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Årsmøtet tidligere i år ble beskrevet som et kaos. Valgkomiteen hadde innstilt på Jørgen Jalland som ny styreleder.

Da det viste seg at den tidligere VIF-spilleren ikke var valgbar på grunn av for kort tid som registrert VIF-medlem, ble Ørbeck Sørheim likevel gjenvalgt for to nye år, uten en motkandidat. I etterkant trakk valgkomiteen seg.

Slik er Vålerenga organisert Vis mer ↓ Vålerenga Fotball Elite (styreleder Tuva Ørbeck Sørheim) samarbeider i dag med Vålerenga Fotball AS (styreleder Kjetil Siem). Sistnevnte eier de kommersielle rettighetene til klubben, mens Vålerenga som idrettslag skal stå fritt. Aksjeselskapet skal ikke kunne bestemme over det sportslige i klubben. Regelen står slik i NIFs lov § 13-4: Idrettslagene skal ikke direkte eller indirekte overføre rettigheter eller beslutningsmyndighet over idrettslagets sportslige virksomhet til avtaleparten.