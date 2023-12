På Instagram deler skadde Haaland en beskjed til laget som snudde den vonde trenden med fire kamper uten seier i Premier League.

– Godt jobba gutter, skriver han i en Instagram-story.

Jack Grealish var mannen som erstattet Haaland i lagoppstillingen. Etter drøye timen ble han helten da han satte inn 2–1 etter et innlegg fra Julian Alvarez.

Han var Citys spiss i fraværet av nordmannen. Grealish tok plass ute til venstre,

Før det slet fjorårets seriemester med å bryte gjennom Lutons forsvarsmur. I førsteomgang var det langskuddene som ga Luton mest trøbbel.

Og rett før halvtid tok faktisk hjemmelaget ledelsen. Elijah Adebayo knuste Ruben Dias i en hodeduell og sendte Kenilworth Road til himmels.

Manchester City har gått en hel måned, fire kamper, uten å vinne i Premier League. Sist de vant var Bournemouth 4. november.

Det tilhører sjeldenheten under Pep Guardiola. Kun én gang tidligere har det skjedd. Det var tilbake i 2017.

Da hjalp det ikke for Guardiola at Haaland skadet seg etter midtukekampen mot Aston Villa.

– Han har en stressreaksjon i foten, sa Guardiola til Sky Sports før kampen, og sa at de vurderte skaden «dag for dag, uke for uke».

Uten Haaland hevet City seg etter pause, og etter snaue timen utlignet Bernardo Silva med en fin curler ned i lengste hjørnet.

Bare fem minutter senere ble Grealish matchvinner.

Se Pep Guardiola forklare Haalands skade:

Med tre poeng mot Luton knapper Manchester City innpå Arsenal på tabellen. De er nummer fire med, fire poeng bak Liverpool som leder Premier League.

Luton ligger på 18. plass.