– Husker dere det populære slagordet, sa Putin og fortsatte:

– «Slutt å drikke, gå på ski!».

Blant gjestene i salen i Moskva var svært mange nåværende og tidligere idrettsprofiler, blant dem altså Veronika Stepanova, som er den beste kvinnelige russiske skiløperen for tiden:

Veronika Stepanova har lagt ut dette bildet fra salen i Moskva, der Putin torsdag holdt sin tale om «rikets tilstand». Foto: Fra Veronika Stepanovas Instagramkonto

Presidenten brukte det gamle slagordet for å lansere en ny aksjon som kalles «Langt og aktivt liv».

Vladimir Putin er kjent for å være mer forsiktig med vodkaen enn russere flest, og han brukte slagordet til å slå et slag for mindre alkoholinntak:

– Når det gjelder drikking, har vi et merkbart godt resultat her. Faktisk har vi betydelig redusert forbruket av alkohol og fremfor alt sterk alkohol. Dette påvirker selvfølgelig nasjonens helse.

Putins tale var også en valgkamptale foran presidentvalget om drøyt to uker. Han lover at det i den neste seksårsperioden skal være en solid satsing på sport og idrett.

– Skoler, universiteter og barnehager må ha muligheter til å drive idrett.

– Jeg foreslår å bruke føderale ressurser til å bygge minst 350 nye idrettsanlegg i regionene, sier Putin, vel vitende om at hans «forslag» i praksis ikke vil bli motsagt.

– Dette er områder der barn, voksne og familier kan trene.

Putin lover 7,5 milliarder kroner over statsbudsjettet til denne satsingen fram til 2030.

Blant sportsprofilene som var til stede på Putins tale torsdag, var brytelegenden Aleksandr Karelin og tungvektsbokseren Nikolaj Valujev, som begge er politikere i Putins parti Forente Russland nå.

Hockeylegendene Vjatsjeslav Fetisov og Vladislav Tretjak er også blitt politikere. På plass i salen var også skiskytteren Sergej Tsjepikov, som ble nevnt i Besseberg-saken.

Den fremste Putin-tilhengeren av dem alle, sjakkspilleren Sergej Karjakin, var ikke til stede etter som han er på besøk i de okkuperte områdene i Ukraina om dagen.