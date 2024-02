Astrid Øyre Slind viste storform under NM. Hun skulle gått fredagens lagsprint med Kristine Stavås Skistad og ville nok vært en av pallkandidatene til lørdagens 20 kilometer i klassisk.

Det er nå foreløpig uklart hvordan Norge stiller de to lagene i fredagens lagsprint, opplyser Per Elias Kalfoss, fagsjef for langrenn i Skiforbundet, til VG.

Det er tredje gang denne vinteren at Astrid Øyre Slind stoppes av sykdom - det skjedde også til verdenscup-løpene i Östersund før jul og hun fikk Tour de Ski ødelagt på nyåret.

Anne Kjersti Kalvå

Kalvå, som har hatt en tung vinter resultatmessig, skulle gått lørdagens 20 kilometer og søndagens sprint.

Tiril Udnes Weng er heller ikke klar for turen til Finland, mens Ingvild Flugstad Østberg ikke har konkurrert i år. Det betyr at hele Norges gullag i VM-stafetten sist sesong vil mangle i Lahti.

Tiril Udnes Weng

Hedda Østberg Amundsen og Anna Svendsen kommer inn på distanseløpet, mens Julie Bjervig Drivenes skal gå sprinten.

Også Simen Hegstad Krüger har meldt forfall med sykdom. Under NM sist helg var det mannefall blant landets beste skiløpere etter at de kom hjem fra løp i Canada og USA.

