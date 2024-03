Matchene endte med tap for Randers 0–1 og Nordsjælland 2–3.

I en pressemelding skriver Lyngby at Hoseth mangler tillit fra resten av støtteapparatet og spillerne.

– Det er utelukkende oss som kan kritiseres, og vi vil gjøre alt for å hjelpe Magne og familien videre. Det er oss har trukket Magne ut av en god jobb, fått familien hans til Danmark - og det må derfor være oss som tar støyten, sier Lyngby-direktør Andreas Byder.

– Vi har ikke noe å bearbeide mange for, og vi håper at det er åpenlyst for enhver at det ikke har hatt med de to første kampene å gjøre.

Magne Hoseth virker ikke å bære nag.

– Jeg vil virkelig takke både troppen, staben og ledelsen i Lyngby. Selv om det ikke ble et langt opphold, har jeg følt meg utrolig velkommen fra dag én, og jeg har bare opplevd flinke folk som har tatt imot meg, mine verdier og spillideer. Jeg vil benytte anledningen til å takke spesielt ledelsen for at de har troen på meg og gitt meg sjansen, sier 43-åringen i en pressemelding.

– Dette er en sjanse jeg setter veldig stor pris på, men det er heller ingen hemmelighet at jeg og Lyngby har vist seg å være en dårlig match, derfor har jeg full respekt og forståelse for klubbens avgjørelse. Jeg ønsker klubben alt godt fremover, avslutter Hoseth.

I midten av februar møtte Magne Hoseth VG til et større intervju på klubbhuset til Lyngby.