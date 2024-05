Det er med stor sorg Lillehammer Ishockeyklubb i dag har mottatt budskapet om Alexander Reichenbergs bortgang, heter det. Nyheten publiseres i samråd med de pårørende.

– Hvil i fred, nr. 61. Du vil alltid bli husket som en artist, heter det i meldingen fra Lillehammer-klubben.

Alexander har vært en av Lillehammers største profiler gjennom tidende, med en stor internasjonal karriere som proff i Tsjekkia, Sverige og Østerrike. Han har også landskamper for Norge fra U18 til A-landslaget og representerte Norge under OL i Pyeongchang i 2018, skriver Lillehammer IK.

Reichenberg har spilt for klubber som Sparta Praha og Färjestad i sin karriere.

Han returnerte til moderklubben Lillehammer høsten 2021 etter opphold i utenlandske og norske eliteklubber.

Reichenberg noterte hele 44 poeng i den norske grunnserien sist sesong.

– Etter den gode sesongen, som nettopp er avsluttet, fikk Alexander velfortjent oppmerksomhet fra flere store klubber i Norge og utlandet. Selvsagt lå det også et tilbud fra moderklubben på bordet, og han ønsket å bruke tid på å vurdere et nytt profftilbud i utlandet opp mot et godt liv med jobb, klubbspill og tilhørigheten til venner og kollegaer på Lillehammer, sier klubben på sine hjemmesider.

Nitten.no skrev før helgen at Reichenberg hadde snakket med Vålerenga og opplever interesse fra Danmark, Slovakia, Østerrike og Frankrike.:

– Det er fint å ha mulighetene, men det må føles riktig, sa han selv.

– Jeg hadde en fin sesong så det er naturlig at noen viser interesse.

Reichenbergs mangeårige lagkamerat Stein Tore Bakken har nettopp mottatt den triste nyheten da VG snakker med ham:

– Det var alltid meldinger og morsomheter rundt ham. Aldri et kjedelig øyeblikk med Alex!

– Dessuten var han en veldig god ishockeyspiller. Dette er et stort tap både for familie, venner og lagkamerater. Han var kort sagt en fin type, sier Bakken.