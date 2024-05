– Den generelle oppfatningen er at alle forventer at han drar etter hans nåværende kontrakt går ut. At han tar én sesong til og så drar. Det er vanskelig å se for seg at han signerer en ny kontrakt akkurat nå, sier Sam Lee i magasinet The Athletic.

Etter Champions League-finalen i fjor kom en rekke rapporter om at Guardiola kom til å forlate klubben når kontrakten løper ut sommeren 2025.

Det er det som har bidratt til oppfatningen som nå råder.

– Det er ikke mye som virker å ha endret seg siden det. Kanskje er det mest interessante å se hvordan de håndterer det: Om de annonserer det i sommer, eller om de venter å kommunisere en avgjørelse til senere i sesongen, sier Lee.

«Salty» Pep:

For et par uker siden – rett etter CL-exiten mot Real Madrid – kom rapporter fra Spania om at styret i klubben var pessimistiske med tanke på å forlenge Guardiolas kontrakt.

Denne uken mente Michael Cox i The Athletic at Guardiola kunne vurdere å gi seg om de skulle vinne Premier League denne sesongen, som har ført til stor debatt om spanjolens fremtid her i England.

På dette punktet kan det ikke handle om ettermælet, sier Lee – det er allerede sikret med «Treble»-seieren i fjor.

– Det handler mer om følelse og energi. Denne sesongen har det ikke vært spesielt mye problemer i garderoben, og ingen stiller spørsmål ved makten hans i klubben. Han kan fokusere på hverdagen, uten å kaste bort energi på andre ting, sier The Athletic-journalisten.

Erling Braut Haaland og Guardiolas fremtid har vært tett knyttet sammen tidligere:

Men hva skjer om klubben faktisk blir dømt for noen av de 115 anklagene de etterforskes for? I februar i fjor, da anklagene ble annonsert, sa Guardiola at han aldri hadde vært mer sikker på at han ville bli i sjefsstolen her i Manchester.

Og da Liverpool-sjef Jürgen Klopp annonserte at denne sesongen er hans siste, åpnet Guardiola for å bli lengre enn neste sommer.

– Det er fortsatt ett år igjen (av kontrakten), jeg har lyst til å gjennomføre det – og kanskje forlenger jeg, sa han da.

Også sportsdirektør Txiki Begiristains fremtid er usikker. Den tidligere Barcelona-spilleren har jobbet med Guardiola også i Barcelona, og samarbeidet deres beskrives som svært tett.

– Han kunne ikke bedt om mer i denne jobben, han styrer egentlig hele klubben. I tillegg har han alle sine bekjente rundt seg, sier Richard Martin i Goal.com. Han kjenner spansk og engelsk presse godt.

Om han blir lengre enn 2025 er altså fortsatt usikkert, men én ting bekrefter Guardiola etter å ha ledet City i sin 300. Premier League-kamp:

– 300 til? Nei. Det tror jeg ikke.