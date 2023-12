– Jeg har hatt en veldig god høst. Det er rett og slett veldig artig, sier Ingrid Syrstad Engen til VG fra telefonen hjemme i Trondheim.

Ti dager juleferie nytes. Sist hun var hjemme, var før VM i Australia i sommer. Nå venter nyttårsfeiring på norsk jord, før andre halvdel av sesongen sparkes i gang i Barcelona.

Og hun har mye å se frem mot. 2023 var turbulent år, særlig i landslagssammenheng.

Syrstad Engen opplevde å bli sterkt kritisert etter opptredenen mot New Zealand i åpningskampen. Ledelsen var heller ikke fornøyd, og hun måtte pent sette seg på benken i de to neste gruppespillskampene.

Mye tid på benken har det også vært i Barcelona det første halvannet året, og flere har vært uenige i at den spanske toppklubben var rett sted for 25-åringen.

– For å være helt ærlig har jeg brydd meg ganske lite om det. Det viktigste for meg har vært å være i en hverdag der jeg trives og føler at jeg blir en bedre fotballspiller, sier hun.

Slik sett har hun følt seg veldig rolig med valget. Og Engen snudde en vond tilværelse i sommer til den beste høstsesongen hun har hatt noensinne.

– Hvordan klarte du det?

– Å stå i det mesterskapet med alt som skjedde der, var noe jeg skjønte ganske kjapt at jeg bare måtte legge bak meg. Det var bare å glemme, og stenge ute alt det folk mener og skriver.

TØFF TID: Dagen etter åpningskampen mot New Zealand i VM stod Engen skolerett og svarte på kritiske spørsmål fra pressen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Trenerteamet i Barcelona var ekstremt støttende under hele VM, forteller hun. Og de ba henne glede seg til å komme tilbake på spansk jord.

Derfor dro Engen rett tilbake til klubbtilværelsen etter mesterskapet.

– De sto klare med åpne armer. Og jeg klarte på en eller annen måte å klarne hodet.

I tillegg hjalp erstatteren til Hege Riise, Leif Gunnar Smerud, på humøret da hun vendte tilbake på samling i september.

– Han så meg med mine egenskaper og ga meg tillit. Jeg tror alt det var en veldig god timing, og hjalp til at det ble ganske smertefritt etter mesterskapet, sier hun.

TILBAKE: Mot Nations League-gruppevinner Frankrike var Engen tilbake i godt slag, som den ledertypen hun vil være på banen. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Både i Nations League-kampen mot Frankrike og mot Østerrike ble Engen kåret til landslagets beste spiller.

Det kan man nesten si er et bevis på at tilliten har hjulpet.

– Og det å vise at når man får tillit, så leverer man dette tilbake. Det er deilig å få igjen for det, og at folk kanskje skjønner at dette var riktig valg, sier hun.

I klubb har Engen startet fire av fire kamper i Champions League, og startet åtte av 12 kamper fra start i hjemlig liga.

Riktig nok som midtstopper, da både ledelsen har ønsket henne i den posisjonen, og fordi det har oppstått skader på både kjæresten Maria Pilar Leon og Irene Paredes. Men den rollen er ikke så dum, mener hun.

Foto: Sofascore

– Jeg tenkte jo at dette var noe jeg får bli når jeg blir eldre ... Men det er egentlig veldig artig. Jeg er nok en av dem som har mest ball og som setter opp det meste bakfra, sier hun.

– Hvordan har du jobbet med det mentale fra å gå i en utfordrerposisjon til «fast» inventar?

– Det er en stor forskjell når man får tillit. Da kommer selvtilliten automatisk. Jeg hadde den veldig sterkt i Tyskland, men ikke de to første årene i Barcelona. Nå føler jeg at jeg har fått den tilbake, sier hun.

Engen kom fra tyske Wolfsburg til Barcelona i 2021.

– Man jobber hele tiden for å kunne bli en spiller som man føler er viktig for laget. Og det er den følelsen jeg har fått i høst, fortsetter hun.

I STORFORM: Engen med lagvenninnene sine i Barcelona. Foto: Isabel Infantes / Pa Photos / NTB

– Har du noen gang hatt det bedre?

– Jeg har nok aldri hatt det bedre enn nå på fotballbanen. Jeg har aldri hatt det artigere, og føler at jeg både blir utfordret og er viktig for spillet, i tillegg til at jeg har det bra både på og utenfor banen. Det er veldig fint om dagen, sier hun.

Hun fortsetter:

– Men det er heller ikke slik at jeg tar det for gitt. Det har jeg lært etter opp- og nedturer. Nå må jeg prøve å holde det oppe slik at det fortsetter, og jeg ser veldig lyst på fremtiden og de neste årene i Barcelona. Det er en god følelse, avslutter hun.

Fikk du med deg denne?