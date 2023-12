– Monopolet er over. Fotballen er FRI, skriver Bernd Reichart, generalsekretær i A22-gruppen på X etter at dommen falt i EU-domstolen.

A22-gruppen ble etablert da Super League ble lansert i 2021 og har representert Super League i rettssaken.

– Super League er egoistisk og elitistisk, skriver spanske La Liga på X som et svar på dommen.

– Uefa og Fifa driver med misbruk av makt, sa dommeren da han leste opp kjennelsen i Luxembourg torsdag, ifølge Marca.

DE TRE MUSKETERER: Fiorentino Perez (t.v. representerer Real Madrid), Bernd Reichart (i midten, representerer A22) og Joan Laporta (t.h., representerte Barcelona) kan smile bredt etter dagens dom i EU-domstolen. Real Madrid og Barcelona er de eneste to klubbene igjen. Foto: MARISCAL / EPA / NTB

Med dagens dom kan Super League-planene nå etableres uten at Uefa eller Fifa kan straffe klubbene.

– Dette betyr ikke at en turnering som Super League må realiseres. Domstolen har på generelt grunnlag vurdert Fifa og Uefas regelverk og tar ikke stilling til spesifikke prosjekter i dommen, skriver EU-domstolen i en pressemelding.

– Den umiddelbare virkningen vil nødvendigvis relatere seg til fotballen, ved at det nå åpnes opp for European Super League, sier advokat Odd Stemsrud i Advokatfirmaet Grette til VG.

– Det i seg selv vil skape bølger vi sjelden har sett.

KAN BLI EN REALITET: Super League kan nå igjen bli en realitet. Foto: DADO RUVIC / Reuters / NTB

VG, Der Spiegel og EIC avslørte planene allerede 4. november 2018

Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, AC Milan, Inter Milan, Juventus, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid var klubbene som startet planene.

Det var svært upopulært. Både spillere, supportere og store deler av fotballopinionen slaktet Super League.

Det gjorde at de seks Premier League-klubbene trakk seg fra prosjektet.

Nå er det bare Barcelona og Real Madrid som er en del av A22. Juventus trakk seg fra både prosjektet og søksmålet etter at Andrea Agnelli gikk av som klubbpresident i juli.

Super League-tilhenger A22 har de siste dagene før dommen kom drevet kampanje i sosiale medier:

– Vi mener at EUs prinsipper og frihet bør gjelde i fotballen.

– Fri konkurranse er bedre for supporterne, bedre for klubbene og bedre for fotballen.

I desember 2022 ga generaladvokaten i EU-domstolen støtte til Uefa.