Etter midtukekampene leder Liverpool, to poeng foran Arsenal, tre foran Manchester City.

– Vi må vinne kampene våre, det er det vi må gjøre, sa Pep Guardiola på pressekonferansen før onsdagens oppgjør mot Aston Villa.

Det tror ikke Viaplay-ekspert Lars Tjærnås og The Athletic-skribent Oliver Kay kommer til å skje.

Kay er skråsikker på at ingen av lagene kommer til å vinne alle de gjenstående kampene, og at man ikke får like fenomenale seiersrekker som i 18/19-sesongen.

– Det har vært flere vendinger denne sesongen, flere poeng som er blitt borte underveis. Jeg tror ikke Liverpool, Arsenal eller City presterer på et så høyt nivå at de vil vinne alle de resterende kampene, sier Kay til VG.

Oliver Kay Skribent for The Athletic

Han trekker frem det han mener vil bli fallgruven:

– Denne tittelen kommer til å bli avgjort i topplagenes bortekamper. Alle tre har noen veldig vanskelig bortekamper, påpeker Kay.

Helgens runde: Vis mer ↓ Lørdag: 13:30: Crystal Palace - Manchester City 16:00: Wolverhampton - West Ham 16:00 Fulham - Newcastle United 16:00 Luton - Bournemouth 16:00 Everton - Burnley 16:00 Aston Villa - Brentford 18:30 Brighton - Arsenal Søndag: 16:30: Manchester United - Liverpool 18:30: Sheffield United - Chelsea 19:00: Tottenham - Nottingham

Både han og fotballekspert Lars Tjærnås mener det er mest sannsynlig at lagene vil tape poeng på bortebane.

– Selv om avstandene i Premier League har blitt større enn før, mener jeg det fortsatt er en reell fare for å tape poeng selv for de beste i de fleste bortekamper og i noen hjemmekamper, sier Tjærnås til VG.

Lars Tjærnås Fotballekspert og Aftenposten-kommentator

Grafikk: Sofascore.com

Ser man på de resterende kampene, har Liverpool og Manchester City åtte kamper igjen. Begge har fem på bortebane.

Arsenal er «heldigst» – med «bare» fire bortekamper.

Viaplay-ekspert Pål-André Helland mener det ikke nødvendigvis er en fordel, og trekker frem at London-laget var bedre på bortebane i fjor.

– Men all empiri tilsier at det er en fordel å spille hjemme kontra borte, sier han.

Pål-André Helland Fotballekspert hos Viaplay, tidligere fotballspiller

Disse kampene mener Helland vil bli de mest «kinkige»:

– Alle tre skal møte Tottenham. De er kapable på en god dag til å slå de beste lagene.

– Så skal både Liverpool og Arsenal spille mot Manchester United. Den er ekkel. Både City og Arsenal har Brighton borte. Det er også en ekkel kamp.

Han får støtte av Kay:

– Kampene på Old Trafford og Villa Park ser spesielt utfordrende ut, og Tottenham og Brighton ser ut som store tester for City, sier Kay.

Lars Tjærnås mener at City på papiret har et litt enklere kampprogram igjen, men:

– Fotball spilles heldigvis på gress, ikke papir. Det er veldig mange feller å gå i for alle tre. De vil tape poeng, sier Tjærnås.

I disse kampene mener Helland, Kay og Tjærnås at topplagene mest sannsynlig kan tape poeng:

Nøkkelkamper for Liverpool, Arsenal og City Vis mer ↓ Manchester United – Liverpool

Aston Villa – Liverpool

Tottenham – Manchester City

Brighton – Manchester City

Crystal Palace – Manchester City

Brighton – Arsenal

Manchester United – Arsenal

Helland spår at tittelracet ender med Premier League-tittelen til London:

– Det kommer til å bli veldig tett. Maks tre poeng som skiller alle lagene til slutt. Og så har jeg hatt en følelse fra august at Arsenal vinner, så jeg kan ikke endre på det tipset, sier Helland.

– Hvorfor holder du en knapp på dem?

– De var såpass nære i fjor. Og at grunnen til at de mistet det, var såpass åpenbar. De fikk en skade på Saliba, og nå har de i tillegg forsterket med Declan Rice. Så de er veldig mye mer solide, sier han.

Kay setter oddsen sin på Manchester City som ørsmå favoritter. Men:

– De må heve spillet hvis de skal gjøre det. De er foreløpig ikke på det overlegne nivået vi har sett før.

– Hvis motstanderne stenger av Haaland, trenger City mer fra sine kreative spillere. De Bruyne har fått litt kritikk de siste to kampene, men han kan ikke bære den kreative byrden på egen hånd.

– Foden har gjort det bra, men Grealish og Doku har ikke prestert jevnt nok. Jeg ser fortsatt på City som de små favorittene, men de må forbedres!