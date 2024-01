Saken oppdateres.

Frisk Askers Olivier Dame-Malka slo motspiller Grønli til blods. Saken har vakt sterke reaksjoner i hockey-Norge.

Fredag formiddag møtte 18-åringen pressen i Fredrikstad med en tydelig blåveis rundt det høyre øyet.

– Etter forholdene har jeg det ganske bra, sier Grønli til VG.

– Hvordan opplevde du det som skjedde?

– Det var en hendelse på isen. Da oppsto det krangel. Jeg så en Frisk-spiller gå mot hendelsen og da går jeg naturligvis imellom for å hindre at det skal skje noe. Vi tar tak i hverandre, han spør hva jeg driver med, om vi skal slåss. Jeg sier ingenting, men likevel får jeg noen overraskende slag mot meg.

– Hvem kaster hanskene først?

– Det var han. Jeg kaster ikke hansken i det hele tatt. Den mister jeg mens jeg driver med selvforsvar.

– Har du vært heldig?

– Ja, jeg føler at det kunne gått mye verre. Spesielt etter at han på det siste treffet . . . da merker jeg at han har kastet hansken og da må jeg bare hive meg unna. Og jeg ser på video at han har en til på vei, som jeg klarer å unngå, så jeg føler meg ganske heldig.

– Var du ved bevissthet hele tiden?

– Ja, det var jeg, svarer 18-åringen, som også fikk matchstraff, karrierens første. Det lever han greit med.

– Jeg skulle ikke spille mer i den kampen der og da, men jeg syns det er urettferdig. Jeg kaster ikke hansken, jeg bare driver med selvforsvar.

Stjernens styreleder Gisle Edvard Årnes varslet til VG torsdag kveld at de vil gå til anmeldelse av saken.

Frisk Asker-trener Roy Johansen svarte torsdag kveld et «ja, det er slik jeg ser det» på Fredriksstad Blads spørsmål om det var Stjernen-spilleren som kastet hanskene først.

Frisk-spiller Olivier Dame-Malka har vært i kontroversielle situasjoner tidligere. For noen uker siden ble idømt flere kampers karantene etter å ha slått ned en Lillehammer-spiller.