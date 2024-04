25 minutter ut i førsteomgangen på Ekebergsletta smalt det.

Keeper Emil Ødegaard gikk i kunstgresset og ble liggende i flere minutter. Bård Finne var først på ballen i en situasjon inne i feltet, men knottene hans traff også Ødegaard.

Dommer ga først gult kort, men etter en VAR-sjekk ble det omgjort til et rødt kort.

– Det er alltid økt problematikk når det er keeperen som blir truffet. Bård Finne har jo full kontroll på ballen, så kommer keeperen altfor sent inn, sier TV 2-ekspert Morten Langli.

– Han treffer ball først og så kommer keeperen stupende inn. Det ser selvfølgelig grufullt stygt ut når Ødegård får hodesleng. I slow motion er det stygt, men hvis man skal snakke om intensjon, sier Yaw Amankwah i samme studio.

– Hvis du tar stillbilde her så er det ingen tvil, men man må se på foranledningen. Bård Finne er hundre prosent fokusert på at han skal nå ball. Dette er en situasjon jeg synes er veldig vanskelig, sier Erik Thorstvedt.

Kampen er den første på Ekebergsletta etter at KFUM Oslo rykket opp til Eliteserien. Både før, til pause og etter kamp må spillerne over et fotgjengerfelt for å komme seg til banen.

Malingen har ikke rukket å tørke på pressetribunen, og gjester som bergenser og Høyre-leder Erna Solberg er på plass for å se.

Ellers har det vært jevnt både i banespillet og i tribunekampen. Niklas Castro har hatt kampens desidert største sjanse, men Brann-angriperen skjøt lang til side for mål.