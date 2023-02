Lundbys to år lange kamp: – Det er ufattelig

KRANJSKA GORA (VG) I 2021 hadde Maren Lundby (28) problemer med hvileforbrenningen og la på seg et tosifret antall kilo. I to år har hun trent ekstreme mengder for å komme tilbake til verdenstoppen. På veien har hun vurdert å legge opp.