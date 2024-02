Konfrontert med at det «må være et lite ran», sier nordmannen seg enig:

– Ja, for all del! Det Glimt leverer i dag er sterkt. Når vi blir ti mann så blir det steintøft, sier Mannsverk til VG.

Nordlendingene hadde tre skudd i tverrliggeren og en rekke andre store sjanser. En heldig scoring av Ajax-spiller Kenneth Taylor i ekstraomgangene sendte Bodø/Glimt ut av Conference League.

– Kampen ender med at et innlegg går i mål. Det er vel symptomatisk for kampen, sukket Ulrik Saltnes i intervjuet med VG.

HODET LAVT: Kjetil Knutsen var svært skuffet etter at Bodø/Glimt utrolig nok ikke klarte å vinne mot Ajax. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Og i Nederland stiller de seg bak den dommen:

– Det faktum at Ajax er med videre er et mirakel etter den sinnssyke kampen i Bodø, skriver storavisen Telegraaf.

Også Algemeen Dagblad kaller det «et mirakel», mens NOS omtaler det elleville dramaet i starten av andre omgang som «et latterlig kvarter».

Etter pressekonferansen til Kjetil Knutsen reiste den nederlandske Volkskrant-journalisten Willem Vissers seg opp og gratulerte Bodø/Glimt-treneren for fotballen de spiller.

Til VG forteller han at han knapt trodde sine egne øyne:

– Det var så uflaks. Det er en av de rareste kampene jeg har sett. Ajax spilte veldig dårlig. Det var ikke fotball det de drev med. Jeg klarer ikke å forstå at Bodø/Glimt ikke scoret flere mål. Det er helt utrolig, sier Vissers.

DRAMA: Patrick Berg skrek på straffe da Borna Sosa handset på streken. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Sivert Mannsverk kommer med en modig spådom etter torsdagens drama:

– Jeg tror Bodø/Glimt kommer til å få tidenes sesong i år, skal jeg være helt ærlig.

Han trekker frem kjøpene av Jens Petter Hauge, Håkon Evjen og Jostein Gundersen som kommer inn og styrker laget, før han legger til:

– Så må vi ikke glemme at de møter femteplassen i Nederland. Vi er ikke der vi skal være.

– Men tidenes sesong? Du husker 2020? spør VG, med referanse til den eventyrlige rekordsesongen.

– Jeg så 2020, men nivået de viser nå... Det blir spennende å følge de, det blir det, sier Mannsverk.