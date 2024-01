Etter 21 minutter ledet Norge 13–11. Da begynte krisen for alvor med seks portugisiske scoringer og et fullstendig endret kampbilde. Til pause var Norge under med sifrene 15–18.

– Marerittet er i ferd med å bli virkelighet for de norske guttene, kommenterte TV3s Daniel Høglund.

De norske spillerne så tomt rundt seg ute på banen, mens portugiserne klappet. Norge er sist i gruppen av seks lag, med null poeng.

– Norge har gått skikkelig på trynet. Skikkelig på trynet, fortsatte Høglund.

– Veldig skuffende, faktisk litt skremmende, uvirkelig og helt uforståelig. EM for håndballgutta kort oppsummert herfra. Det er ikke over. Men egentlig er det det, skriver TV 2s Harald Bredeli på X/Twitter.

Det svake norske spillet vekket oppsikt ikke bare i arenaen i Hamburg, men også blant danske håndballkjennere.

– Det ser ut som gutter som er fullstendig blottet for selvtillit. Plutselig mangler de evner de ellers har. Det er mange spørsmål som skal stilles. Det er en ganske forferdelig prestasjon igjen, sier Joachim Boldsen på TV-sendingen like etter at kampen var over.

UNDERPRESTERTE: Sander Sagosen var nesten ikke til å kjenne igjen mot Portugal. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

«Det som bekymrer meg mest, er om Jonas Wille kan få vekket dem», skrev eksperten Claus Møller Jakobsen i dansk TV 2.

«Å vekke dem» klarte aldri landslagssjef Jonas Wille. Han har fått kritikk tidligere i mesterskapet, og den vil bare øke i styrke og omfang.

Aller verst for Norge, målt ut fra forventningene, var Sander Sagosen. Som en av håndballens superstjerner var det forhåpninger om at Sagosen skulle være lagets hærfører.

I stedet sviktet 28-åringen nærmest fullstendig. Gjentatte ganger rotet Sagosen bort ballen både i første og andre omgang.

– Det er tullete av Sander Sagosen. Du skyter den rett i en motspiller! Hva er det som skjer her nå av vår beste mann? Dette liker jeg ikke. Tre tekniske feil, kommenterte TV 3s Daniel Høglund like før pause.

TV3s duo i kommentatorboksen begynner umiddelbart å mimre om at Norge har hatt noen eventyrlige år på håndballbanen.

– Dette er seigt for guttene og trenerteamet. Vi gjør tekniske feil som nesten hver gang omsettes i mål imot, sier TV3s ekspert Kristian Kjelling.

Sagosen scoret bare ett mål på to skudd i første omgang og ett mål på tre forsøk da alt skulle avgjøres etter sidebyttet.

TRØBLET: Sebastian Barthold under kampen mot Portugal. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Etter et skuffende gruppespill kom Norge til hovedrunden med null poeng. Derfor vil bare syltynn teori kunne redde lagets sjanser til å gå til semifinale etter tapet mot Portugal.

I de resterende kampene i mellomrunden venter Nederland (fredag), verdensmester Danmark (søndag) og regjerende europamester Sverige (tirsdag).

VG-børsen

Mål, Norge: Blonz 7, Bjørnsen 6, Gullerud 4, Øverjordet 3, Johannessen 3, Sagosen 2, Barthold 2, Øverby 1, Lyse 1.

Torbjørn Bergerud 4

Kristian Sæverås 2

Sander Sagosen 2

Sebastian Barthold 3

Sander Øverjordet 6

Petter Øverby 3

Kent Robin Tønnesen 3

Kristian Bjørnsen 6

Magnus Gullerud 6

Gøran Johannessen 5

Christian O’Sullivan 4

Harald Reinkind 4

Simen Lyse 4

Kevin Gulliksen -

Alexander Blonz 7

Jonas Wille (trener) 1

Vurdert av Jostein Overvik