– Det er den mest ekstreme åtteåringen jeg har sett, uten tvil, sier NRK-ekspert Atle Grønn til VG.

– Men det er alltid vanskelig å spå om unge talenter. Russland hadde for noen år siden tidenes beste 3-åring, men han «sluknet».

Verdensener Magnus Carlsen ble veldig overrasket da NRK kunne fortelle ham om åtteåringens seier mot Norges tredje beste sjakkspiller, Johan Sebastian Christiansen (25), i VM onsdag.

Åtteåringen har også slått OL-vinneren Jahongir Vakhidov (28) fra Usbekistan i mesterskapet. Både Christiansen og Vakhidov er stormestere.

– Det er veldig imponerende, sier Magnus Carlsen og spår at gutten kanskje blir å se i toppen om noen år.

Carlsen selv er i delt ledelse etter andre dag av hurtigsjakk-VM, men ble forbannet på seg selv i siste parti.

Åtteåringens seier vakte stor oppmerksomhet i Russland onsdag. Foto: Championat.ru på Vkontakte

– Jeg hadde blitt litt rød i toppen, som Johan Sebastian ble der. Du har alt å tape, sier Atle Grønn på spørsmål om hvordan det er å tape for en åtteåring.

– Jeg vil ikke bruke mer tid på det partiet, sier Johan Sebastian Christiansen til VG.

NRK snakket med moren til Shogdzhiev etter sjokkseieren. Hun var stolt av sønnen sin.

– Han er en liten gutt. Han liker sjakk veldig godt, og han har lyst til å spille mot Magnus.

Hun underslo heller ikke hva som er drømmen:

– Å bli verdensmester og slå Magnus Carlsen.

MÅ GI SEG: Johan Sebastian Christiansen har i en del år omtalt unge motstandere som «bøtteknotter». Onsdag måtte han gi tapt for en av dem. Foto: NRK

Gutten lærte sjakk av faren Savre. Familien kommer opprinnelig fra «sjakkbyen» Elista i Kalmykia – der den tidligere FIDE-presidenten Kirsan Iljumzjinov regjerte i mange år og innførte sjakk i skolen. Nå har de flyttet til hovedstaden Moskva.

– Jeg lærte ham sjakk for hans generelle mentale utvikling, sier faren ifølge Sport Ekspress. Faren har ingen sjakk-karriere å se tilbake på – det har derimot bestefaren.

I oktober vant han verdensmesterskapet for gutter under åtte år (FIDE har ingen «norske» barneidrettsregler). Han avgjorde mesterskapet allerede en runde før slutt. Etter flyturen fra Egypt til Moskva ble han for første gang møtt av TV-kameraer. Og han sa det samme som moren sier nå:

– Drømmen er å bli verdensmester og slå Magnus Carlsen.

– Vi ønsket at Roman skulle gjøre noe for fremtiden sin og hodet sitt, og ikke spille PC-spill eller se på YouTube. Å spille sjakk er veldig bra for ham, sier moren til NRK.

Husker du denne fra i fjor?

Abhimanyu Mishra fra New Jersey i USA ble i 2021 den yngste stormesteren i sjakkhistorien, i en alder av kun 12 år, 4 måneder og 25 dager. Han slo Sergej Karjakins gamle rekord, som var 12 år og 7 måneder.

I høst har den engelske åtteåringen Bodhana Sivanandan fått stor oppmerksomhet i britiske medier. Hun ble i 2023 verdensmester for jenter under åtte år, og i lynsjakk-EM for «voksne» tok hun 8,5 av 13 mulige poeng.

– Jeg er overbevist om at hun blir Englands beste spiller og trolig en av de største sjakken har sett, skriver eksperten Lawrence Trent på X.

Hun begynte å spille sjakk som femåring da familien var i pandemiisolasjon.

– Jeg tror likevel hun er et stykke unna å slå to stormestere i VM, som Roman har gjort, sier Atle Grønn.