«Sjakk-Heidi» er en selvfølgelig del av NRKs sjakksendinger i romjulen.

Det er hun som holder kontakten med sjakkseerne. Torsdag kunne de juble for Magnus Carlsens femte VM-gull i hurtigsjakk – og hans 16. verdensmestertittel totalt.

– Jeg føler at det ikke er bare oss som sitter i studio – men en stor gruppe som ser på sjakk sammen og kommuniserer. Jeg synes det er en veldig fin måte å lage TV på, der alle kan bidra.

Heidi Røneid er frilanser. Hun liker det livet. Da får hun også tid til å arrangere Oslo Vegetarfestival. Og hun er tildelt Oslos miljøpris «Årets grønne borger» for arbeidet med å inspirere folk til å spise mer plantebasert og verne om byens fugler.

– Jeg har vært veganer i 16 år. Før det var jeg vegetarianer i ni år. Ja, det blir lenge. Ja, jeg var ikke vel ikke mer enn 15 år da jeg kuttet ut kjøttet.

– Hva tenker du om TV-seere som sender inn bilder av sine kjøttjulemiddager?

– Det er jo deres tradisjon. Men jeg blir selvfølgelig ekstra glad om noen sender inn bilde av nøttestek. Det er min juletradisjon.

– 26 år uten kjøtt. Hvorfor?

– Jeg har alltid vært veldig, veldig glad i dyr. Besteforeldrene mine bodde på gård, og jeg var mye i fjøset hos dem. Og ga melk til kalven og sånn. Jeg husker at jeg ble veldig koblet til kalven. Den var jo et barn som meg. Kalven ble min venn i fjøset. Og så så jeg kjøttet på tallerkenen. Og ... Ja, jeg visste egentlig ikke at det var mulig å være vegetarianer. Det var ikke så vanlig den gang.

TRIO: Fra v.: Torstein Bae, Ole Rolfsrud og Heidi Røneid er NRKs faste sjakktrio. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

– Hvordan reagerte de rundt deg?

– Foreldrene mine trodde det var en fase, så i starten sa de ikke så mye, men da moren min skjønte at jeg ikke kom til å spise kjøtt igjen var hun redd for at det var farlig. Det var ikke så mye kunnskap om å være vegetarianer på den tiden.

Heidi Røneid spilte en del sjakk som barn, men la det til dels bort. Det endret seg da hun var 26–27 år.

– Samboeren min jobbet mye, så jeg fikk en god del fritid alene. Så begynte jeg å spille sjakk. Og ble fullstendig hekta. Etter hvert var det jeg som hadde null fritid - fordi det var så mye sjakk.

Heidi kunne finne på å spille til langt på natt.

– Jeg er en så dårlig taper. Jeg blir i så dårlig humør hvis jeg taper. Jeg er sur i lang tid hvis jeg taper.

HJEMMECAMP: Røneid var programleder/sidekick på Hjemmecamp Monsen, et program som gikk i påsken i 2020 helt i starten av pandemien. Foto: Privat

Hun hadde allerede et bein innenfor i NRK da statskanalen hadde sin første sjakksending i 2013. Heidi var researcher i Dagsnytt 18-redaksjonen, yndlingsprogrammet for politikere og resten av prate-Norge.

Samtidig:

– Jeg var jo helt sjakk-gal. Jeg spilte sjakk hele tiden. Så ville jeg starte opp et slags bedriftslag i NRK og hang opp lapper i gangen her. De som ville være med, kunne ta kontakt med meg.

– Dette gjorde jeg et par uker før NRK fikk sjakkrettighetene til Magnus Carlsens første VM-match. Han som var vaktsjef, så disse lappene, ringte meg og fortalte de ville samle et team som skulle jobbe med det.

– Jeg hadde veldig lyst til å være med på det teamet som reseacher, og så begynte de å snakke om studio. Jeg turte ikke spørre om de mente om jeg skulle sitte i studio. Hvis jeg spurte og det ikke var det de mente så ville det være kjempeflaut.

– Men så?

– Men så husker jeg at jeg plutselig sto i kostymeavdelingen og prøvde klær, og da skjønte jeg at de faktisk ville ha meg med i studio. Og ja, det var jo sånn som jeg bare kunne drømme om. Så det var utrolig, utrolig gøy.

Heidi Røneid og Torstein Bae sammen med Wesley So da han vant VM i Fischersjakk. Foto: Fra Heidi Røneids Instagram

– Spiller du fortsatt mye sjakk?

– Jeg spilte høstmesterskapet i sjakklubben Stjernen her i Oslo. Ellers spiller jeg på på app’er. Alltid mot mennesker.

Heidi Røneid har hatt en uortodoks vei inn i journalistikken. Hun er egentlig utdannet møbeldesigner, og med påbygging i kunst og håndverk til lærer.

– Men da jeg jobbet som møbeldesigner, jobbet jeg på et verksted som laget arkitektmodeller, og da hørte jeg mye på radio. På RadOrakel. Der var det plutselig en reklame om at de hadde teknikk-kurs. Jeg meldte meg, lærte masse og hadde det utrolig fint som frivillig i Radio Orakel. Det er grunnen til at jeg sitter her i dag. Jeg synes det er en veldig fin måte å komme inn i journalistikk på.

Røneid er ikke bare opptatt av at folk skal spise mer plantebasert. Hun er en av «Fugleadvokatene» og hjelper også byens «løse fugler», skadede byduer. I NRK-serien «Villdyrhjerte» møtte vi henne og samboeren.

– Gjesterommet blir brukt som duesykehus, forteller hun.

FRILANSER: Heidi Røneid er frilanser og jobber for både NRK og TV 2. Her sammen med TV 2s sjakkfolk, fra v: Jon Ludvig Hammer, Hans Olav Lahlum og Fin Gnatt. Foto: Privat

Når hun ikke sitter i sjakkstudio, jobber hun blant annet med en podkastserie om vår tids store tema, kunstig intelligens, sammen med NRKs egen «professor», Abels tårn-profilen Torkild Jemterud.

– Det er så spennende, sier Heidi Røneid engasjert.

– Hvordan?

– Det er helt uante muligheter. Ikke minst innen helse. Når en person som har vært lam i ti år nå kan få hjernesignaler til ryggmargen og kan gå igjen. Det er vanvittig. Samtidig er det også masse skumle muligheter med kunstig intelligens - som innenfor krigføring.

– Jeg tror det kommer til å revolusjonere vår verden.

– Kommer du noen gang til å kommentere en kvinnelig verdensmester i sjakk?

– Jeg håper jo at det kommer til å skje. Det hadde vært veldig gøy. Men om det går fem år eller ti år eller 20 år ... Jeg tror kvinner kan bli veldig gode i sjakk. Og den aller sterkeste brikken på sjakkbrettet er jo dronningen.

Vi ser henne som kvinnen som ber folk sende inn bilder og spørsmål og kommentarer.

– Det er så fint at folk kan sitte hjemme i sofaen og spørre om det de lurer på og få svar med en gang. Det skjer jo nesten aldri ellers på TV.

– Men du får ikke bare den type post?

– Neida, det er mange som ber meg ut på date. Noen foreslår til og med at vi skal gifte oss.

– Hva venter dem?

– Jeg sier at jeg har samboer og er forlovet.