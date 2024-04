Det så ut til å bli en festkveld for et stappfullt Jordal. Med ti minutter igjen ledet hjemmelaget og var på vei til sluttspillfinale.

Stavanger Oilers er dog ikke hvem som helst. Tristan Langan og Anthony Salinitri hadde på fem minutter snudd kampen. Festen var spolert!

Det betyr at det står 3–3 i kamper og at semifinalen må avgjøres i Stavanger på fredag.

– Det er smått utrolig hva som plukkes frem når de trenger det som mest. En rå opphenting, skrek kommentator Espen Ween til TV 2s seere.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland var en av over 5000 inne i Jordal som hadde latt seg imponere. Kanadieren hadde scoret to for hjemmelaget og satt tonen for det som så ut til å bli en svært så trivelig kveld for hjemmefansen.

– Det ser ut som han kan gå på vannet! Alex Dostie har spilt en kjempeperiode, sa Aasland etter første periode.

Vålerenga ledet også inn til den andre, selv om Dan Kissel hadde vært fremme og utlignet. Men Thomas Olsens scoring gjorde at Vålerenga var i førersetet.

Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Det hjalp så lite. Hvem som skal møte Storhamar i sluttspillfinale avgjøres fredag.