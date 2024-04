– Nei, svarer Guro Reiten på VGs spørsmål.

Hun visste ikke hvem Emma Grainger var før ansettelsen 10. januar. Reiten ble raskt oppdatert gjennom lagvenninnen i Chelsea, Sophie Ingle, som var kaptein under Grainger i Wales.

– Hvordan var det å få en trener du ikke ante noe om?

– Det åpner seg nye muligheter. Med en trener som heller ikke vet så mye om oss. Hun kommer inn med blanke ark. Vi kan glemme alt som har vært og finne en ny vei inn mot forhåpentligvis nye mesterskap, mener Guro Reiten.

Jungeltelegrafen gikk fort mellom spillerne rett etter nyttår.

Grainger har jobbet 11 år med yngre landslag i England og forteller at hun har trent stjerner som Leah Williamson (Arsenal), Alessia Russo (Arsenal), Lucy Bronze (Barcelona) og Georgia Stanway (Bayern München). Alle lagvenninner med norske spillere.

– Jeg er ingen Sarina Wiegman ennå. Men planen er å bli det, sier 41-åringen til VG med en god latter. Men hun mener alvor.

– Det har jeg klare ambisjoner om. Jeg har den beste utdannelsen fra det engelske systemet. Standarden på trenerne er høy. Fotball er alt i England, beskriver hun med intensitet.

ENGELSK FOR NORGE: Gemma Grainger vant sine to første landskamper for Norge med 3–0 og 5–0 over Kroatia. Foto: Nikola Krstic / NTB

Den 13 år eldre nederlandske trenerstjernen Wiegman løftet England til topps i EM for to år siden. Norge ble slått 8–0 på veien. Gemma Grainger starter fredag Norges vei mot et nytt EM.

Finland er motstander i hennes Ullevaal-debut.

– For meg handler om å være den beste jeg kan være for Norge. Jeg har jobbet i internasjonal fotball siden 2011. Jeg har jobbet med verdens beste spillere og vil bringe den kunnskapen til Norge.

– Du kom som en stor overraskelse på spillerne. Har det vært vanskelig å få kontakt?

– På ingen måte, svarer hun. Grainger dro direkte til Barcelona, Lyon og Chelsea for å møte de norske stjernene.

– Det har gått raskt å bli kjent. Fotball er fotball og folk er folk. Det skaper kontakt. Jeg har fortalt spillerne hvem jeg er og hva mine forventninger er. Så handler det om å få det ut på banen, sier hun.

Det har Norge slitt med det siste 10-året. Stjernene har vært klart større enn landslagets prestasjoner. Norge er ikke kvalifisert for sommerens OL. Det er fjerde gang på rad det norske kvinnelaget ikke er med.

– Hva er nøkkelen for å få ut potensialet?

– Stabilitet. Vi må bygge opp laget ut fra prestasjoner, forklarer Grainger og peker på at hun så utvikling mellom de to kampene mot Kroatia i februar.

– Vi kan ikke variere så mye. For meg er det beste lagene de som lærer raskt. De som vinner mesterskap er bevisst på sine styrker, og vet hva de må utvikle seg på. Det handler om å ha standarder. Det nytter ikke prestere nede der og oppe her, sier hun og beskriver med armbevegelser.

Grainger må klare seg uten Ada Hegerberg, Caroline Graham Hansen, Frida Maanum og Maren Mjelde mot Finland.

– Alt handler om å få en god start, og slå Finland. Jeg tenker ikke på at vi skal møte Nederland på tirsdag, understreker Grainger.

Norges EM-kvalik Vis mer ↓ 5. april: Finland (h) 9. april: Nederland (b) 31. mai: Italia (h) 4. juni: Italia (b) 12. juli: Finland (b) 16. juli: Nederland (h) De to beste går direkte til EM. Nummer tre og fire til videre EM-kvalik.

Hun vokste opp i Middlesbrough og bor i dag ikke langt unna Elland Road i Leeds. VG møter Grainger over en kaffekopp i Oslo, men kaffen blir raskt kald når Gemma snakker seg varm.

– Jeg bor i hjertet av hvor alt utvikler seg. Jeg ser verdens beste herreliga uke inn og uke ut. Jeg ser toppkamper for menn og kvinner hele tiden, sier hun.

Gemma Grainger forteller at helgene stort sett handler om se kamper live, på TV eller Ipad. Inspirasjonskildene er mange med utgangspunkt Yorkshire.

– Jeg vil alltid vil søke utvikling og har managere som Pep Guardiola og Jürgen Klopp rett utenfor dørstokken, beskriver hun.

Guro Reiten sier dette om inntrykket etter tre måneder og to kamper med landslagets første engelske trener.

– Hun er tydelig på hva hun ønsker i hver posisjon. Det skal være på plass. I øyeblikket så tar du valget selv ut fra situasjonen. Men organiseringen er tydelig.

Profilen fra Sunndalsøra kaller starten «veldig lovandes».

– Det tar jo tid. Vi må bli kjent. Det er ekstremt viktig. Vi er et lag som skal prestere på banen, men det skjer ikke om vi ikke fungerer utenfor. Vi må vite hvordan vi får det beste ut av hver andre, sier hun.

Chelsea-stjernen erkjenner at Norge langt fra har fått potensialet i hennes 10 år på landslaget.

– Hadde vi visst hvorfor, så hadde vi gjort noe med det. Det er ingen ting mer vi ønsker enn å lykkes sammen, slår 29-åringen fast.

Fredag er det game on med Gemma.