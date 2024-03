– Det har aldri skjedd tidligere, sier Lundh til VG.

Fotballsesongen i de største europeiske ligaene er inne i sin sluttspurt, med stor spenning i blant annet Premier League og Champions League.

For neste sesong er det også stor spenning: Hvem skal sende Champions League og Europa League på norske TV-skjermer?

VG har vært i kontakt med UEFAs rettighetsselskap Team. De ønsker ikke å si noe om hvor saken står. Selskapet hadde i utgangspunktet satt en frist ved nyttår for å selge rettighetene.

Da var allerede prosessen utsatt med nærmere ett år grunnet dårlig marked.

Mye tyder på at selskapene er mer presset enn noen gang, mener Olof Lundh. Denne uken ble det klart at Viaplay i Sverige selger ti prosent av sine Premier League-kamper til strømmegiganten Amazon.

I Norge fortsetter Viaplays Premier League-rettigheter som før, mens kampen om Champions League både her og i Skandinavia fortsetter.

Tidligere rettighetsansvarlig i TV 2, Bjørn Taalesen, sa følgende til VG om Champions League-rettighetene i januar.

– Dette er jo et direkte resultat av økonomien. Champions League skulle vært solgt for lengst. Det er et nytt bevis på at taket er nådd. Vi har i mange år lurt på når det skulle skje, sa Taalesen.

– Det er helt klart at selskapene på rettighetsmarkedet rundt sport i Norden er utrolig presset. Det er vanskelig å se at prisen for rettighetene går noen annen vei enn ned, sier Olof Lundh.

Svensken har i mange år skrevet om rettighetsproblematikken.

I et intervju med SVT i januar kalte han rettighetsmarkedet for «iskaldt». Nå mener han det er helt tydelig at de elleville prisene vi har sett på de største rettighetene de siste årene, ikke har vært annet enn en boble.

– Det er vanskelig å se det på noen annen måte. For fire år siden begynte Premier League salget av sine internasjonale rettigheter i Norden, for der var konkurransen brutal og det ga en enorm uttelling. Noen måneder senere fulgte Champions League med rekordpris, sier Lundh.

– Nå må Viaplay selge av eksklusiviteten på Premier League og det er vanskelig å selge Champions League. Det er et tydelig tegn. De som ikke har en lang avtale på rettighetene sine og skal ut å selge de neste årene er i en marerittsituasjon. Man kan mistenke at det kan slå dårlig ut mot en del idretter, som bare har sett inntektene øke og øke. Er idrettsforbund, ligaer og klubber klare for det? spør Lundh.

Norges Fotballforbund er blant de som i dag tjener enorme summer på en gullkantet rettighetsavtale med TV 2 for norsk fotball.

I både Sverige og Danmark har streamingselskaper som Amazon og DAZN kommet på markedet. De tradisjonelle selskapene Viaplay og TV 2 har de siste månedene vært preget av kuttnyheter og dårlig økonomi.

Så hva nå med prisen ut til kundene? Lundh heller kaldt vann i årene på de som håper på lavere priser. Han tror at selskapene vil øke prisene for å kunne gå i pluss.

– Det som kommer å bli vanligere er delte rettigheter, fordi det ikke lenger går å håndtere de store kostnadene ved eksklusivitet. Det er virker iallfall klart at festen er over når det gjelder stigende priser på en rekke rettigheter i Norden, sier Lundh.

VG har vært i kontakt med sportssjef i Viaplay Kristian Oma. Han ønsker ikke å kommentere Viaplays posisjon i kampen om Champions League eller spekulere i rettighetsmarkedet.

TV 2s sportssjef Vegard Jansen Hagen er heller ikke spesielt snakkesalig:

– Så lenge dette ikke er avgjort, så har jeg ingen kommentar.