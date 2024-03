Den engelske toppklubben Nottingham Forest skal ha mistet fire poeng på grunn av at de har brutt Premier Leagues regler for lønnsomhet og bærekraft. Det erfarer The Guardian.

Klubbens poengtrekk gjør at de vil havne på nedrykksplass, ett poeng bak Luton på sikker grunn.

Det er ventet at Premier League skal komme med en kunngjøring mandag, og Forest vil etter alle solemerker anke avgjørelsen.