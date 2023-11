«Hei Henrik, du kan si hva du vil om protestene og kritisere dem om du vil. Men å håndtere dette med vold var en stor feil», skriver Julian Schütter på Instagram-kontoen til Henrik Kristoffersen.

Han peker på det som skjedde i målområdet under andre omgang av slalåmrennet i østerrikske Hochgurgl søndag.

Klimademonstranter tok seg inn i målområdet med store bannere og oransje røyk. Kristoffersen var blant dem som var tydelig forbannet på aktivistene.

Sebastian Foss Solevåg var blant de første som var med å dra demonstrantene ut av området.

Nå mener den østerrikske alpinisten Schütter at det ikke var veien å gå.

«Det er menneskelig å gjøre feil i emosjonelt ladede situasjoner som denne, men jeg finner det høyst problematisk at du ikke har beklaget i etterkant. Det gjelder også andre som har hyllet utbruddet. Sporten vår kommer til kort som rollemodell når vi glorifiserer bruken av vold», skriver Schütter til Kristoffersen.

1 / 2



I kommentarfeltet har stjerner som Marco Odermatt, Julia Brignone og Juan del Campo gitt sin støtte til Kristoffersen.

VG har vært i kontakt med Henrik Kristoffersens far, Lars. Han sier de ikke ønsker å kommentere melding fra Schütter.

«Dagens situasjon kommer til å gi delte meninger, men jeg mener jeg må ta ansvar når jeg kjenner på urettferdighet. Det er ingen tvil om at klimaet er et stort problem og jeg ønsker ikke å gå imot det. Samtidig mener jeg at å ødelegge et kulturarrangement aldri vil være riktig tid eller sted», skrev Henrik Kristoffersen på sin Instagram-konto.

«For mange utøvere er dette alt. Minst fire utøvere fikk løpet sitt ødelagt i dag, og det er urettferdighet i mine øyne» fortsatte han.

Han ble intervjuet av NRK rett etter hendelsen.

– Det ødelegger rennet for «Sander» (Alexander Steen Olsen). Det er helt idiotisk. Sebben (Sebastian Foss Solevåg) var inne i målområdet og reiv vekk han ene. Noen måtte vel holde igjen meg når dem kom ut av målområdet der, sa Kristoffersen.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Schütter, men har ikke fått svar. Alpinisten, som endte på 109. plass i verdenscupen totalt i fjor, har markert seg med å sykle og ta tog til verdenscuprenn der det er mulig fra hans bosted i skistedet Schladming.

I sommer støttet han også en klimaaksjon. Den gangen hadde en rekke demonstranter blokkert en bilvei i Innsbruck.

I fjor sto alpinisten ansvarlig for et brev sendt til FIS, hvor mange av de aller største alpinstjernene hadde skrevet under. Brevet inneholdt en rekke krav til skiforbundets innsats for bærekraft.

– Jeg kunne ikke forstå at vi som idrettsfamilie var så akutt og eksistensielt truet av klimakrisen. Jeg tenkte at hvis vi som er i denne posisjonen ikke kan gå foran og være gode forbilder, hvem skal da gjøre det, sier Schütter i et ferskt intervju med NRK.

Men ikke alle signerte. Verdensstjernen Marco Odermatt hadde følgende begrunnelse:

– Jeg ville ikke putte navnet mitt på noe jeg ikke kan følge hundre prosent, sa Odermatt ifølge Der Standard, og pekte på at det er umulig å delta i verdenscupen uten å ta fly.

ALPINSTJERNE: Marco Odermatt fra Sveits. Foto: AFP

– Du bør planlegge så godt som mulig. Det er hundrevis av måter å gjøre sin del på, men vi konkurrerer i verdenscupen. Hvis du ønsker ikke å reise så lang så kan du delta i Europeisk Cup, sa Odermatt.

Henrik Kristoffersen sto ikke blant navnene som hadde skrevet under. Ifølge far Lars Kristoffersen handlet det om at han aldri ble forelagt brevet før det ble sendt.

For øyeblikket er Schütter ute med en alvorlig kneskade. I et intervju med avisen Blick har den østerrikske fartstreneren Sep Brunner stilt seg kritisk til Schütters opptrening.

– I stedet for å gjennomføre en seriøs opptrening, så har han etter min mening pushet problemet med klimaproblemet for langt. Så vidt jeg vet reiste han til Paris fire ganger for å undervise om miljøbeskyttelse. Han mistet minst en måned som ville vært så viktig for han som skiløper, sier Brunner.

– Jeg forventer at Julian nå fokuserer for fullt på skikjøringen. Ellers vil jeg ha få argumenter for å beholde ham i den østerrikske troppen, sier Brunner.