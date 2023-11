– Jeg har lagt ned en enorm jobb, med godt støtteapparat rundt meg, men per dags dato er dessverre ikke alle parametere gode nok for å få godkjent helseattest. Balansen mellom trening og ernæring har ikke vært god nok, sier Ingvild Flugstad Østberg i en pressemelding.

Østberg har gjennom flere sesonger slitt med å oppfylle kravene i helseattesten. Nå mister hun sesongåpningen på Beitostølen, ettersom hun enda en gang ikke får helseattesten godkjent.

Landslagslege Ove Feragen sier i pressemeldingen at Flugstad Østberg ikke kan stille til start i skirenn slik forutsetningene er nå. Det betyr at det forblir uvisst når Gjøvik-løperen står på startstreken igjen.

– Det er naturligvis tungt for henne å ikke starte i skirenn, som hun har jobbet mot gjennom sommeren og høsten. Nå blir veien videre at hun må innfri kravene der, sier Feragen til VG.

Landslagslegen mener det er «umulig» å sette et tidsperspektiv for når det eventuelt skjer.

– Man må gjøre vurderinger fortløpende og se hvor hun står hen, sier han.

Dette er helseattesten: Vis mer ↓ Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsmessige eller andre relevante medisinske utfordringer i forhold til vurderingen om de er helsemessig skikket til å representere et eller flere av særforbundene som krever helseattest.

For skisesongen skal helseattesten gjennomføres (fylle ut egenerklæring og gjennomføre legeundersøkelse) mellom 1. oktober og 1. november for utøvere som skal delta i internasjonale renn i november.

Helseattesten består av to deler. Både egenerklæringsskjemaet og legeerklæringen må være utfylt, samt signert og sendt inn digitalt før innleveringsfristen.

Helseattesten er et samarbeidsprosjekt mellom flere særforbund og Sunn Idrett der vi gjennom dette systemet helseklarerer alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt. Kilde: Skiforbundet.

33-åringen har kommet tilbake etter manglende helseattest tidligere.

For fire år siden satt Ingvild Flugstad Østberg i et rom fullt av journalister på Beitostølen og fortalte at hun ikke fikk gå skirenn. Hun ikke hadde oppfylt kravene i helseattesten.

VM-GULL: Norge vant stafetten i Planica i februar, fra venstre: Tiril Udnes Weng, Astrid Øyre Slind, Ingvild Flugstad Østberg og Anne Kjersti Kalvå. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Siden den gang har 33-åringen hatt noen utfordrende år.

Hun mistet store deler av 2019/20-sesongen og hele 2020/21-sesongen siden hun ikke oppfylte kravene i helseattesten. I november 2021 var Flugstad Østberg tilbake i renn etter 636 dager.

Hun gikk tre konkurranser, men så kom beskjeden om at helsesituasjonen ikke var god nok igjen – og sesongen var over.

Hun ble vraket fra landslaget etter flere trøblete sesonger våren 2022. Etter en solid sesong som toppet seg med VM-gull på stafetten i Planica i mars ble hun tatt ut på landslaget igjen i april.

Ingvild Flugstad Østberg Vis mer ↓ Bor i Oslo, kommer fra og representerer Gjøvik Skiklubb.

VM-debuterte i Liberec i 2009 med 36. plass på tremila.

Har VM-gull på lagsprint (2015) og stafett (2023).

Har to individuelle VM-sølv og en individuell VM-bronse.

Tok OL-gull på lagsprinten med Marit Bjørgen i Sotsji, etter at hun tok OL – sølv på sprinten i 2014.

Var med på gullaget som vant stafetten i OL i Sør-Korea i 2018.

Foran den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen for fire år siden fortalte Østberg at hun ikke hadde oppfylt helsekravene for å få gå skirenn: