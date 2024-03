På laget spiller nemlig fem transkjønnede kvinner, som var med på å vinne en turnering med rundt 7000 norske kroner i førstepremie.

Flying Bats FC er fra Sydney og gikk gjennom den fire uker lange turneringen uten tap. Blant annet vant de 10–0 i den ene kampen, der transkjønnede kvinner sto bak seks av målene.

– Det har før til kontroverser, skriver australske news.com.au.

– Våre jenter er her for å spille for moro skyld og forventer å spille i kvinneklassen. De meldte seg ikke på for en blandet konkurranse, sier en klubbleder til den australske avisen Daily Telegraph, gjengitt av news.com.au.

– Det var ingen åpenhet fra fotballkretsen, jentene vet ikke om de kommer til å spille mot biologiske menn eller ikke.

– Noen av foreldrene var så bekymret at de ikke lot døtrene sine spille. Det var så nedslående for dem å se den store forskjellen i nivå, sier den anonyme klubblederen videre.

Kirralie Smith, som er talsperson for Binary Australia, en gruppe som hevder at det finnes bare to kjønn, hevder at arrangørene satte spillernes sikkerhet i fare. Hun hevder også at noen ble advart mot å klage.

Sjef for Flying Bats, Jen Peden, har forsvart at klubben hadde fem transkjønnede i kvinneturneringen.

– Transkvinner hører hjemme i kvinneklassen fordi det er det kjønnet de identifiserer seg med.

– Som klubb står Flying Bats FC sterkt for inkludering, og vi er stolte av sikker, respektfull og rettferdig idrett, fremme av et støttende fellesskap for LHBTQIA+-spillere, ledere og supportere, og de betydelige fysiske, sosiale og mentale helsefordelene som deltakelse i sport gir, spesielt til marginaliserte medlemmer av LGBTQIA+-samfunnet, fortsetter han og legger til at «vi er en klubb som verdsetter våre ciskjønnede og transkjønnede spillere like mye».

– Vi støtter sterkt retningslinjene fra Australian Human Rights Commission for inkludering av transkjønnede og kjønnsdiverse mennesker i idretten.