På den siste pressekonferansen før lørdagens kamp mot Sheffield United, fikk City-manageren spørsmål om han snakker med stjernespillerne sine om sikkerhet rundt husene deres.

Bakgrunnen er at Jack Grealish opplevde at innbruddstyver tok seg inn villaen hans sør for Manchester onsdag 3. juledag.

Politiet fikk meldingen om innbruddet for to dager siden sent på kvelden, samtidig som Guardiola og Grealish var opptatt med kamp mot Everton.

– De har sikkerhetstiltak. Men dessverre skjedde det. Det har skjedd flere ganger, i Storbritannia, i Catalonia der familien min bor. Det skjer mange ting. I dag må du være forsiktig, det er helt sikkert. Du kan ikke være mye på sosiale medier. Jo mindre de vet, jo bedre. Folk venter. De venter og følger med på hvor du er og hva du gjør, sier Guardiola.

Han viser deretter til at daværende Manchester City-spiller João Cancelo, i dag utlånt til Barcelona, opplevde det samme i 2021. Som i Grealish’ tilfelle var også Cancelos familie til stede.

«Det var grusomt. Det terroriserte hele familien min», uttalte Cancelo etter ranet der han ble truet og slått i eget hjem, en hendelse kona og datteren på to år var ble vitner til.

Ifølge tabloidavisen The Sun, som først meldte om innbruddet i Grealish-boligen, var City-stjernens familie i villaen for å følge Manchester Citys kamp mot Everton på TV.

Jack Grealish og manager Pep Guardiola, her under kampen mellom Everton og Manchester City tidligere denne uken. Foto: Nick Potts / Pa Photos / NTB

De skal ha ringt politiet da de forsto at det var innbruddstyver i huset, som angivelig skal ha fått med seg verdier for flere millioner kroner.

– Det var det samme som skjedde med João, noe som var så skremmende fordi familien ble angrepet. Smykker, penger, eller hva det skulle være, det er tøft. Men at familien er der også er en tøff prosess for Jack, sier Guardiola.

For bare en drøy uke siden omtalte VG hvordan enkelte fotballstjerner nå tyr til dramatiske virkemidler for å sikre seg mot ranere. De får laget rom med ståldører, leier eks-spesialsoldater og kjøper vakthunder.

VG har snakket med sikkerhetsekspert Alex Bomberg som tilbyr sine tjenester til fotballspillere.

Han fortalte at det blant annet er kriminelle gjenger fra utlandet som kommer inn til Storbritannia for å overvåke og slå til mot rike mennesker, som fotballspillere.

Men han fortalte også at det er briter som i økonomisk tilbakegang og tøffere tider blir mer og mer desperate.

Dette er noen av personene i fotballen som har blitt utsatt for ran eller innbrudd: Vis mer ↓ Angel Di Maria (2015 og 2021), Tom Cleverley (2015). Roberto Firmino (2016), Frank Lampard (2005, 2008, 2018 og 2019), Danny Ings (2019), Fabinho (2020), Mesut Özil/Sead Kolasinac (2019), Jan Vertonghen (2020), Dele Alli (2020), Ashley Cole (2020), Reece James (2020), Robin Olsen (2021), Carlo Ancelotti (2021), Mamadou Sakho (2021), Nicolás Otamendi (2021), João Cancelo (2021), Victor Lindelöf (2022), Tahit Chong (2022), Paul Pogba (2022), Jesse Lingard (2022), Sander Berge (2022), Pierre-Emerick Aubameyang (2022) og Robert Lewandowski (2022).

I et senere svar på et spørsmål om innbrudd hos Premier League-stjernene, gjorde Guardiola nettopp et poeng ut av de sosiale forskjellene verden over.

– Det er «ingen» middelklasse. Det er folk med mye penger og folk som sliter. Hvis du har en god middelklasse, så gjør ikke folk det (gjør innbrudd). I dag, verden over, skjer dette. Folk som driver med dette har dessverre holdt på i mange år allerede.

På spørsmål om Grealish spiller lørdagens kamp mot Sheffield United, svarer Guardiola at kantspilleren ikke deltok på restitusjonstreningen torsdag.

– Da var han sammen med familien. Vi kommer til å se hvordan han føler seg. Vi skal snakke med ham og vurderer deretter om han er i troppen.

PS: Lørdagens kamp mot tabelljumbo Sheffield United starter klokken 16.00 og kan ses på V Sport PL eller Viaplay. Det er den siste før en to uker lang Premier League-pause.

PS 2: Guardiola opplyste fredag at det ikke er noe nytt rundt Erling Braut Haalands situasjon. Nordmannen har vært ute siden 6. desember og er kanskje på banen igjen i januar. City-manageren bekrefter også at Jéremy Doku og John Stones er ute lørdag.

PS 3: Guardiola hadde imidlertid en liten åpning for at langtidsskadede Kevin De Bruyne nå er klar for å bli med i troppen igjen. Belgieren har vært skadet siden første seriekamp i begynnelsen av august.