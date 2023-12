En straffescoring fra Artem Dovbyk like før pause så lenge ut til å sørge for tre poeng, men to minutter før slutt sørget German Pezzella for at Girona kan miste tabelltoppen til Real Madrid.

Girona er tre poeng foran Real Madrid, men Los Blancos møter Deportivo Alaves senere torsdag og kan overta serieledelsen på målforskjell med seier.

FIESTA: Artem Dovbyk og Girona nyter gode dager på toppen av tabellen. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP / NTB

Lilleputten står med det med 14 seire på 18 kamper.

Slår de Atlético Madrid i neste runde, 3. januar, er miniputten halvveis til 95 poeng etter halvspilt sesong. Det hadde vært nok til å vinne La Liga de siste ti sesongene.

Sesongens eneste ligatap kom mot Real Madrid i september. For to uker siden ble storebror Barcelona slått 4–2 i Catalonia-derbyet.

– Fortsetter de i samme spor kan de også vinne ligaen, men det vil være for utrolig. Det vil i så fall overgå det Leicester gjorde da de vant Premier League, sa Viaplay-ekspert Petter Veland til VG da.

Girona ble nummer ti i La Liga forrige sesong.