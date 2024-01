Klubben mangler per i dag, kort tid før vi skal samles og starte en ny sesong, hovedtrener, sportssjef og en rekke andre sentrale roller. Og det virker ikke å være noen god plan for hvordan nøkkelrollene skal fylles med de riktige personene.

Klubben har for oss i lang tid vært preget av følgende, som har toppet seg den siste tiden:

– Manglende kommunikasjon.

– Ingen involvering i prosessene.

– Stor usikkerhet om vår egen og klubbens fremtid.

– Uforståelige økonomiske prioriteringer.

Mens klubben er i rød sone har det blitt gitt sluttpakker til de to øverste lederne på sport. Vi spillerne er fortsatt en ambisiøs gjeng, og forstår at denne pengebruken går ut over satsingen i 2024.

At styret har jobbet i lengre tid med å sparke hovedtreneren vår, uten å ha en klar plan for hva som skal skje videre, virker lite gjennomtenkt. Og uten en kompetent sportssjef er den sportslige kompetansen i klubben sterkt svekket.

Vi har gjennom lang tid etterlyst bedre informasjon, kommunikasjon og involvering. Henrik Robstad og Bjarni Mark Duffield fra kapteinsteamet har vært i flere møter med styret hvor vi har blitt lovet dette, uten at det har skjedd.