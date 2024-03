Norge tapte 1–2 for Tsjekkia fredag, og Ullevaal var knapt halvfullt.

Tirsdag er en annen EM-klar nasjon, Slovakia, motstander på Norges nasjonalarena.

På spørsmål om «landslagshypen er blitt borte etter dårlige resultater», svarer Ødegaard følgende på mandagens pressekonferanse:

– Jeg føler vi har bra backing, og for noen år tilbake så hadde det vært enda mer glissent. Jeg tror det handler litt om kampen og rammen og alt sånt. Vi skulle selvfølgelig ønske at det var fullsatt hver gang vi spiller, men det er kanskje vi som må gjøre oss fortjent til det, fortsetter Arsenal-kapteinen.

– Hvor viktig er kampen mot Slovakia for å få en positivitet inn videre i prosjektet? Blir stemningen dårlig hvis det blir en ny smell?

– Det tror jeg er mer utenfra. Jeg tror det er kanskje viktigere for folk utenfra enn det er innad i laget. Vi er ganske rolige, svarer Ødegaard - og fortsetter:

– Vi vil aldri tape kamper, men vi klarer å se bak det som skjer også. Så må vi klare å bikke de marginene i sånne kamper som gjør at vi vinner 2–0 eller 3-0 istedenfor å tape 2-1. Men innad i gruppa og i laget så har vi det fint. Det er kanskje utenfra at det er litt støy.

– Vi skal fortsette å spille vårt spill og bygge videre på det vi har begynt på. Så vi er ikke så utålmodige akkurat nå som kanskje alle andre, men vi vil gjerne vinne.

En annen journalist spør om folks tålmodighet og om Ødegaard tror folk har tillit til «Prosjekt Solbakken»:

– Det er vanskelig for meg å svare på hva folket tenker. Men jeg føler at vi har hatt en veldig fin backing. Føler vi har hatt støtte hele veien fra folket. Det har vært matcher hvor det har vært fullsatt og bra trøkk. Selvfølgelig litt mer glissent nå, men det er ikke så rart med tanke på at det er en privatkamp og en sur mars-dag.

– Jeg håper folk vil være med på reisen videre, og så skal vi klare det. Da tror jeg det blir ekstra deilig for folk.

Ødegaard blir også spurt om spillernes tillit og tiltro til prosjektet:

– Den er veldig god. Den er klokkeklar på at vi har tro på det vi driver med. Vi har sagt lenge at vi spiller en type fotball som vi har veldig stor tro på.

– Det er selvfølgelig surt at vi ikke vinner den kampen her om dagen, hvor vi føler vi dominerer alt i hvert fall 60-70 minutter igjen. Men vi gjør veldig mye bra. Vi spiller mye god fotball på en dårlig bane, men så er det de små detaljene og noen avgjørende situasjoner hvor vi ikke er helt gode nok, og det er det vi jobber med for å bikke de marginene i en komfortabel seier, i stedet for at det bikker feil vei igjen.

Ødegaard snakker også om at Norge slipper inn mange baklengsmål, til tross for at de slipper til relatvit få sjanser imot:

– Den statistikken kommer ikke til å fortsette. For det har vært ekstreme tall. Det har vi sett. Men vi må gå i oss selv, og vi må se hva vi gjør ute på banen der.

Slovakia er altså motstander på Ullevaal tirsdag. Forrige møte med Slovakia endte i 2–0-seier til Norge. I likhet med fredagens motstander Tsjekkia, er nabo Slovakia også EM-klar.

Norge tapte fredag 1–2 for Tsjekkia - til tross for at de dominerte store deler av kampen. Oscar Bobb sendte Norge i ledelsen etter 20 minutter før gjestene utlignet. Antonin Barak avgjorde på frispark i det 84. minutt.

Søndag kl. 17.30 tar Erling Braut Haaland og Manchester City imot Martin Ødegaard og Arsenal på Etihad. Arsenal topper, mens City på 3. plass ligger bare ett poeng bak.