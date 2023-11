«Hvem skadet egentlig Gavi?»

Spørsmålet stilles av Raul Varela, en av Marcas sportskommentatorer.

Barcelona-fansen likte ikke det de så under landskampen mellom Spania og Georgia søndag.

Deres egen juvel Gavi skar plutselig grimaser og hadde tydelig vondt. Senere kom beskjeden om at korsbåndet til 19-åringen er røket. Sesongen er over for stortalentet.

Grunnen til spørsmålet Varela stiller, handler om spilletid og bruken av spesielt unge spillere. Han peker på at unge spillere som Gavi, Vincius Jr. og Ansu Fati har pådratt seg unødvendig mange skader på grunn av overbruk i en ung alder.

1 / 4







19 år gamle Gavi har vært på banen i 81 kamper siden starten av forrige sesong. Det er tall som får Torstein Dalen-Lorentsen til å reagere.

– Det er selvfølgelig veldig mye. Hvis man overlever den eksponeringen uten skader vil man være både dyktig, men først og fremst utrolig heldig. Det er helt på grensen til hva menneskekroppen tåler uten å bli skadet, sier Dalen-Lorentsen til VG.

Han er forskningsleder i Sintef Digital, med doktorgrad i sammenhengen mellom treningsbelastning og skader i fotball.

– Rent statistikkmessig er det i forskningen rapportert opp mot 50 skader per tusen spilte timer. Hvis vi legger til grunn Gavi sine tall så har han spilt nesten hundre timer og vil normalt sett få rundt fem skader på disse timene med fotballkamp, sier han.

Foto: www.sofascore.com

Større skadetrykk grunnet vinter-VM Vis mer ↓ Forrige sesong ble spesiell for europeisk klubbfotball. VM ble for første gang holdt på vinteren. En fersk rapport fra engelske Howden viser at det ga utslag på skadetallene. – Det er tydelig at å holde VM på vinteren førte til at spillerne hadde åtte flere dager på sidelinjen i den andre halvdelen av sesongen sammenlignet med den første, sier forskningsleder James Burrows ifølge Reuters. Ifølge Burrows økte skadekostnadene i de fem store ligaene med nesten 30 prosent. Ankel-, legg- og hamstringskader var det som økte mest. Fra 2024/2025-sesongen vil det bli enda flere kamper for de beste lagene. Champions League utvides til 36 lag. Turneringen går fra 125 kamper til 189 kamper gjennom én sesong. – Selv om noen spillere må trappe ned eller gi seg tidlig, er det ingen tegn til noen løsning for å beskytte spillerne. Kalenderen fra 24/25-sesongen vil sette mer press på helsen og karrieren til spillerne. Vi har alle et ansvar for å ta vare på spillerne, sier generalsekretær Jonas Baer-Hoffmann i FIFPro i rapporten fra juni.

Spillerforeningen FIFPro gikk i sommer ut med en dyptpløyende rapport om det stadig økende kampprogrammet, og hvilken påvirkning det har på unge spillere.

FIFPro viste til tall som sier at spillere i dag når et visst antall minutter spilt mye fortere enn spillere gjorde tidligere:

Pedri hadde i en alder av 20 spilt 25 prosent mer enn det Xavi hadde gjort på samme alder.

Kylian Mbappé hadde spilt 48 prosent mer enn Thierry Henry i en alder av 24 år.

Jude Bellingham hadde i en alder av 20 spilt 30 prosent mer enn Wayne Rooney på samme tidspunkt.

– En nedside med overeksponering i ung alder er risikoen for å bli mentalt utbrent. Et annet potensielt problem gjelder lengden på karrieren, med skader og slitasje som ofte påvirker disse spillerne på et tidligere stadium i karrieren, skrev FIFPro i sin rapport.

Gavi er ikke alene. PSG må klare seg uten sitt stortalent Warren Zaïre Emery (17) etter en ankelskade i 14–0-kampen for Frankrike mot Gibraltar.

Erling Braut Haaland (23) måtte stå over landskampen mot Skottland etter smellen mot Færøyene søndag. Siden har det blitt diskutert om hvorvidt han burde spilt den kampen eller ikke.

SKADE: Erling Braut Haalands skade mot Færøyene holdt ham ute mot Skottland. Han skal dog være i rute til møtet med Liverpool kommende lørdag. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Dalen-Lorentsen mener det er en ikke-debatt.

– At Haaland lander rart og får en smell i ankelen har antagelig ikke noe med hvor stor kampbelastning han har, annet enn at bare det å spille kamper gjør at man er eksponert mot litt høyere skaderisiko enn om man ikke spiller. På samme måte som at man ikke kan krasje bilen sin om man ikke kjører den, sier han.

Da synes han det er langt mer problematisk at unge spillere som Gavi og Pedri spiller 70–80 kamper i løpet av ett år.

– Det jeg tror folk ikke tenker over er at det er ingen som vil mindre at Gavi skal bli skadet enn Barcelona. Med en korsbåndsskade så går markedsverdien hans ned og gir et umiddelbart tap på flere hundre millioner kroner. Sånn sett bør klubbene tenke mer langsiktig og holde en spiller skadefri. Det er best for utvikling og for verdien på spilleren, sier han.

Dalen-Lorentsen jobber spesielt med forebygging av skader i fotball, og viser til det han kaller en «veldig interessekonflikt».

– Markedsavdelingen gnir seg i hendene over å få fem kamper i Asia på sommeren hvor de kan vise frem de beste spillerne.

– Barcelona tenker at «han er vår spiller og vi kan bruke han når det passer oss».

– Så kommer det til internasjonal dato og da er det landslaget som bestemmer. De kan drite i Barcelona hvis de vil.

– Hvem som skal holde igjen er vanskelig å svare på, for det er ingen som har incentiv til det, sier Dalen-Lorentsen.