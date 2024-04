– Hvis det etter gjennomgang av videoopptak og lyd fra situasjonen blir bekreftet at det var en feil i VAR-vurderingen, vil vi ta alle tilgjengelige skritt for å reversere situasjonen, uten å utelukke å kreve omkamp, sier Barcelona-presidenten i en video klubben la ut dagen etter kampen:

Barcelona tapte 3–2 mot Real Madrid i søndagens El Clásico. Spesielt én situasjon har blitt heftig diskutert i ettertid.

På stillingen 1–1 trodde Barcelona og Lamine Yamal at de hadde økt til 1–2. Men hverken linjedommeren eller VARs kameravinkler kunne med 100 prosent sikkerhet konstatere om ballen faktisk var inne eller ikke.

Etter en lang VAR-sjekk ble scoringen annullert.

– Hvis det bekreftes at det var mål, vil vi vurdere å kreve omkamp, fortsetter Barcelona-presidenten.

«SÅ MYE»: Robert Lewandowski prøver trolig å vise dommer Cesar Soto Grado hvor mye ballen var over mål. Foto: Susana Vera / Reuters / NTB

– De må ha et sikkert bilde som viser at ballen er inne for at det skal gis mål. Dersom de ikke har det, så må de spille videre, kommenterte Simen Stamsø-Møller, TV 2s fotballekspert, da reprisene rullet over skjermen.

– Om VAR-sjekken ikke kan konkludere med at ballen er over linjen: ikke mål, fulgte han opp.

La Liga er den eneste av topp fem-ligaene som ikke har mållinjeteknologi. Det uttrykte avtroppende Barcelona-trener Xavi sin misnøye over etter kampen:

– Det er en skam at vi ikke har mållinjeteknologi. Om vi vil være den beste ligaen i verden, så må vi ha det, sa treneren.

– Teknologien koster penger. Det har de ikke i La Liga, kommenterte Stamsø-Møller.

RASENDE: Xavi og hans spillere følte seg snytt. Foto: JUANJO MARTIN / EPA / NTB

Klubbpresident Laporta delte også sitt generelle syn om VAR i videoen:

– Jeg er ikke en stor tilhenger av VAR, fordi jeg mener det tar bort spontaniteten i fotballen. Men nå som vi har det, må vi bruke det for å unngå feil som kan føre til urettferdige avgjørelser.

Laporta mener det var flere diskutable situasjoner i kampen, men at den annullerte scoringen til Yamal var den mest avgjørende.