Iuel vant på tiden 54,89 på 400 meter hekk på 1750 meters høyde i Nairobi, Kenya. Det er 21 hundredeler bak hennes personlige bestenotering fra EM-semifinalen fra 2022.

– Det er syv og en halv måned siden jeg fødte. Og det er sjukt å se hva kvinnekroppen er kapabel til, sier Iuel til NRK.

30-åringen fikk en grei start fra bane fem og hentet fort inn treningsvenninne Elisabeth Slettum (37), men ble selv hentet inn av belgiske Paulien Couckuyt halvveis i løpet.

Iuel slo tilbake, og på oppløpet var hun i sin egen klasse. I mål var hun 34 hundredeler foran belgieren og 1,8 sekund foran amerikanske Bianca Stubler fra USA.

– Det er rett og slett ufattelig imponerende det hun presterer her. På 1750 meters høyde i tynn luft tar hun nesten OL-kravet i sitt første løp på halvannet år, kommenterte VGs Christian Dehlie Lokøy.

Sønnen Storm fulgte med på mamma Amalie Iuels løp. Foto: Hentet fra Svindals Instagram

Hjemme satt treningskompis Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes sammen i sofaen og så løpet.

– Vi jublet høyt! Det var fantastisk, sier Warholm til VG.

Han er mektig imponert over det Iuel presterte bare syv og en halv måned etter at hun ble mor.

– Det er en større prestasjon enn mange kanskje tenker. Historien kjenner alle til – det er alltid en vei å komme seg tilbake. Hun har mistet mye trening, så hun har gjort et mesterstykke. Jeg er stolt over henne i dag.

Warholm forteller at Alnes også var full av lovord om sin elev.

– Han er en av dem som har spådd at det kunne være mulig, og han har bidratt sterkt til kunststykket å få henne «på beina» igjen. Hun sprang helt etter planen, sier Warholm.

Karsten Warholm

Warholm tror Iuel kan bite godt fra seg i EM.

– Med de tidene der kan hun det – spesielt i EM. Hun er så å si tilbake på det nivået hun var på før graviditeten. Det ære et fantastisk utgangspunkt. Sprang helt etter planen.

Slettum ble nummer syv med tiden 58,41 – 3,52 sekunder bak Iuel.

Dermed er Iuel kvalifisert til EM med god margin, og var samtidig fire fattige hundredeler bak OL-kravet.

Amalie Iuel gratuleres av Paulien Couckuyt etter seieren. Foto: Kip Keino Classic

I starten av september ble Iuel og Aksel Lund Svindal foreldre for første gang.

– Jeg drar ikke med store forhåpninger om «pers», men for å komme i gang, sa Iuel til VG i forkant av løpet.

30-åringen starter sesongen tidligere enn normalt for å opparbeide rankingpoeng. Det er mulig å kvalifisere seg til EM og OL via ranking dersom hun ikke skulle klare tidskravene. Hun trenger fem stevner for å i det hele tatt bli ranket.