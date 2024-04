Treneren avviser at det er krisestemning på Valle etter 1–1 i et brennhett Oslo-derby mot Lyn. Men sier til VG:

– Vi må jobbe på. Med ganske mange ting å forbedre, sier Bakke til VG. Ni måneder etter sjokkovergangen fra Lillestrøm har han ennå ikke opplevd noen forløsning på Oslo øst.

– Vi har fortsatt mye å ta tak i med å bygge tropp og stall og den hverdagskulturen vi skal ha. Der har vi kommet i gang. Det virker som spillerne koser seg på jobb og leverer gode arbeidsdager, sier han.

Foreløpig har ikke løftet vært voldsomt på kampdager. Vålerenga tok i Bakkes 20 kamper i fjor i snitt 0,95 poeng pr. kamp. Det resulterte til slutt i nedrykk.

Obos-ligaen har startet med en seier på fire kamper. Vålerengas poengsnitt er 1,25. Men avstanden opp til serieleder Sogndal er bare tre poeng.

– Nå har vi fem poeng på fire kamper. Vi vet at om vi skal gå opp, så må vi sannsynligvis ha mer enn 60 poeng for å være blant de to beste. Det er to poeng i snitt, fastslår Bakke.

– Hva mangler det mest på?

– Effektivitet. Den må opp, svarer han etter fem Vålerenga-scoringer på de 360 første minuttene på et lavere nivå.

Geir Bakke mener at Vålerenga ikke der klubben skal være i spillerlogistikken.

– Nei. Vi må få bedre oversikt og ha et råere treffpunkt inn mot (overgangs) vinduet når det åpner. Det er ikke så lett i Obos-ligaen. Det er ikke slik at folk kommer løpende for å spille Obos-fotball.

Geir Bakke vil ikke si så mye om hvilken plan Vålerenga har for når det blir en ny mulighet for å hente spillere mellom 17. juli og 2. september. Men Vålerenga har mistet toppscorer Andrej Ilic og forsvarssjef Stefan Strandberg.

Lørdagens Ullevaal-fest med mer enn 24.000 tilskuere bød på stor dramatikk.

Spissen Mees Rijks ble utvist i 1. omgang.

Sportssjef Joacim Jonsson skjelte ham ut i et TV 2-intervju i pausen.

Jonsson beklaget til laget i garderoben, mens Rijks sa unnskyld til lagkameratene.

– Jokke fikk kjørt seg etterpå. Men det er klart at jeg kjente det tydelig i systemet mitt, jeg også. Dette går ikke an på dette nivået, sier Bakke.

«Hvor står prosjekt Vålerenga akkurat nå» spør VG Joacim Jonsson.

– Stødig. Dønn stødig. Kom og spør meg om noen måneder så kommer jeg til å si at det står enda stødigere.

DUELL: Den endte uavgjort i trenerduellen mellom Jan Halvor Halvorsen og Geir Bakke på Ullevaal. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Jan Halvor Halvorsen tror Vålerenga rykker opp.

– Det er tidlig. Alle lag som rykker ned til Obos-ligaen vil merke at det er tøffe kamper. Men etter hvert som det setter seg så tror jeg jo at Vålerenga har kvalitet nok i laget til at de skal klare målsettingen sin, sier Lyn-treneren.

Foreløpig ligger Lyn foran Vålerenga på tabellen.

– Jeg er veldig fornøyd. Fem poeng på de fire første kampene er bra mot Vålerenga, Aalesund, Kongsvinger og Moss, mener treneren og minner om at det for to år siden var tre divisjoner mellom Vålerenga og Lyn.

– Jeg er imponert over spillerne. Det er mange hos oss som bare har spilt 2. eller 3. divisjon tidligere. Så jeg var spent på hvordan vi ville løse en slik ramme. Men det synes jeg vi klarte veldig bra, sier Jan Halvor Halvorsen.

Vålerenga har siden 1981 bare slått Lyn i en av 17 seriekamper.