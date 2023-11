Lørdag ble videodømming brukt for første gang i cupfinalen på kvinnesiden, og etter at Rosenborg slo Vålerenga 1–0 var det nettopp VAR-bruken som skapte reaksjonene.

Straffesparket til Rosenborg-spiller Cesilie Andreassen, som førte til finalens eneste scoring, ble spesielt diskutert i etterkant.

Andreassen bommet, men spiss Emilie Nautnes plukket opp returen i 16-meteren før førstnevnte satte ballen i mål.

TV-bildene viser dog at Nautnes er inne i 16-meterens halvsirkel når Andreassens fot treffer ballen. Spillerne kan hverken oppholde seg der eller inne i selve 16-meteren før straffesparket er tatt.

Dommersjef i NFF, Terje Hauge, bekrefter at cupfinalens VAR-team så på den nevnte situasjonen. Samtidig mener han at VAR ikke kunne konkludere med at spilleren var innenfor sirkelen med bildene de satt på.

– Akkurat når straffen tas så kan det se ut som at Rosenborg-spilleren har venstrefoten inne i sirkelen, ja. Men VAR må ha bevis. Da leter man med andre kameraer, og i går så var det hovedkameraet som ga det beste bildet, sier Hauge til VG.

Men det beste kameraet ga ikke bildene som kunne konkludere med at straffesparket skulle bli tatt på nytt, ifølge dommersjefen.

– På stillbilder – når ballen allerede er skutt – ser man at Rosenborgs nummer ni (Nautnes) allerede er inne i sirkelen utenfor 16-meteren, men vi har ikke bedre bevis enn at vi kan mene og tro at det ser sånn ut med de bildene som VAR sitter på, legger han til.

SJEF: Dommersjef i NFF, Terje Hauge. Foto: Helge Mikalsen / VG

VIFs hovedtrener Nils Lexerød vil egentlig legge situasjonen bak seg etter finaletapet, men reagerer med sjokk når han får høre Hauges forklaring.

– Jeg blir helt satt ut av forklaringen. Den synes jeg bare er dum, sier han til VG.

Lexerød ønsker ikke å kommentere situasjonen ytterligere.

SATT UT: Vålerenga-trener Nils Lexerød forstår lite av Terje Hauges forklaring. Foto: Emilie Holtet / NTB

Hauge innrømmer:

– Det kan se ut som at målet skulle vært annullert og at straffen skulle vært tatt om igjen, men VAR må ha fakta. Vi må ha et klart bevis om vi skal gjøre om situasjonen.

– VAR hadde altså ikke gode nok bilder til å konkludere om Nautnes var inne i 16-meterens halvsirkel?

– Alle ser at hun mest sannsynlig har gått over linjen. Men vi må være hundre prosent sikre. Når vi stopper bildet ved ballberøring ser det ut som at hun akkurat har trukket til seg venstrefoten, men vi har ikke bevis, gjentar han.

STRAFFE: Guro Pettersen felte Emilie Nautnes og Rosenborg fikk straffe. Sistnevnte ble liggende og gliste på gresset etter avgjørelsen. Foto: Annika Byrde / NTB

VIF-keeper Guro Pettersen hevdet overfor VG at selve straffesparket var billig. Der har VAR-teamet konkludert med at det var kontakt mellom Nautnes og Pettersen og at det ikke var noe tvil om avgjørelsen.

Hauge og VAR-teamet innrømmer dog at de brukte tok for lang tid med en avgjørende situasjon i sluttminuttene. Thea Bjeldes drømmetreff i krysset ble annullert etter en VAR-sjekk på tre minutter og 25 sekunder. Karina Sævik var offside-plassert i forkant av Bjeldes kanon.