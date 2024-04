Glimt-veteranen fra Brønnøysund stupheadet inn frisparket fra Sondre Sørli. De to innbytterne reddet poengene. Målet ble godkjent etter en VAR-sjekk i den intense og dramatiske avslutningen av toppkampen.

– Vi scoret mål og så ble det kaos, sier Saltnes til TV 2.

– Det er veldig tungt at det ender med et tap på en dødball, sier Viking-stopper Sondre Langås.

– En herlig og intens kamp, mener ekspert Jesper Mathisen.

En seier for både trener Kjetil Knutsens bytter og bredden i Bodø/Glimts stall. Og en aldri så liten revansje for 31-årige Saltnes. Han ble tatt av ved pause i seriestarten og var benket fra start i kveld.

– Det har vært ganske mange av dem den det siste halvåret. De vet hvor de har meg og jeg vet hvor jeg har dem, sier matchvinneren.

Saltnes mente han ga et godt svar på tiltale.

– Det er magisk, sier han før han løper bort for å bli hyllet av hjemmepublikummet.

I fjor ble det scoret 19 mål på tre kamper i serie og cup mellom Glimt og Viking. Men Stavanger-klubben hadde lært av to Aspmyra-opplevelser med fem baklengsmål.

ENORM JUBEL: Glimt fikk uttelling til slutt. Foto: Mats Torbergsen / NTB

– Jeg utrolig skuffet over utålmodigheten i angrepsspillet, sier Glimt-trener Knutsen til TV 2.

Glimt-keeper Nikita Haikin reddet seks minutter på overtid så vidt det var fra Yann-Erik de Lanlay.

– Hele laget er på en veldig bra plass, sier Glimts landslagsspiller Fredrik Bjørkan.

Anført av ham gikk Glimt rett i strupen på Viking fra start.

Viking-back Vegar Vevatne reddet tidlig rett utenfor egen målstrek og keeper Patrik Gunnarsson måtte i aksjon.

Vevatne fikk kjørt seg mot Glimts formsterke Bjørkan. Glimt-backen var involvert i det meste i starten – inkludert å få et gult kort for en alt for tøff takling.

Den økte temperaturen mellom spillerne.

UENIG: Lars-Jørgen Salvesen slettes ikke enig i det gule kortet fra dommer Espen Eskås. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Det kokte på Aspmyra da tidligere Glimt-spiller, Lars-Jørgen Salvesen, skubbet ned keeper Nikita Haikin rett etterpå. Han unngikk gult kort fra dommer Espen Eskås. Men Viking-spissen fikk raskt gult etter protester. I pausen ga han klar beskjed om at han var uenig i avgjørelsen.

Vikings Sander Svendsen fikk en kjempemulighet da han fikk gå helt fritt opp på et innlegg fra Vevatne. Glimt-keeper Haikin reddet glimrende.

Viking holdt uavgjort til pause. Ikke minst på grunn av Joe Bells solide jobb på defensiv midtbane. Newzealenderen var nærmest feilfri de første 45 minuttene.

TØFF DUELL: Glimts Patrick Berg mot Vikings Patrick Yazbek. Foto: Mats Torbergsen / NTB

Viking beholdt kontrollen det første kvarteret etter pause.

Etter timen kom Ulrik Saltnes på banen.

Men savnet av fysisk sterk midtspiss var tydelig.

Et kvarter før slutt forsvant August Mikkelsen ut mens Kasper Høgh entret sin nye hjemmebane. Også Sondre Sørli kom inn i gult.

Høgh kom til en kjempemulighet på sin første ballberøring.

Så kom avgjørelsen og Bodø/Glimts syvende ligaseier på hjemmebane.