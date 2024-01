Sverige fikk en scoring annullert bare sekunder før slutt og da var dramaet komplett.

Etter at Norge hadde slått Nederland i en veldig målrik kamp, så var det regjerende verdensmester Danmark mot regjerende europamester Sverige sin tur i gruppe 2.

Og for en kamp det ble. Seks minutter før slutt ledet Danmark med tre mål, men tre minutter senere var Sverige bare ett mål bak og dramaet var virkelig i gang. Men det var ingenting mot det som skulle komme de siste sekundene.

SVENSK LANDSLAGSTRENER: Glenn Solberg (t.v.) under kampen mot Danmark fredag kveld. Foto: ODD ANDERSEN / AFP / NTB

Så, på stillingen 28–27 til Danmark, oppsto en «kampavgjørende situasjon» som skapte full forvirring da kampuret viste tre sekunder igjen.

Diskusjonen var om det var passivt spill før Danmark scoret og gikk opp i tomålsledelse med 16 sekunder igjen å spille. Svenskene raste, tiden ble stoppet på tre sekunder igjen - og svenskene ble hørt.

Danmark fikk 29–27-målet annullert på grunn av passivt spill og klokken ble tilbakestilt til 16 sekunder igjen. Dermed var Sverige bare ett mål bak. Sverige tok time out. Så scoret de. Men så ble også dét målet annullert og det danske publikummet kunne klappe.

– Det føles som vi ble ranet, sier Jim Gottfridsson på svensk Viaplay.

TV3s eksperter reagerer på den annullerte siste svenske scoringen.

– Horribelt dømt. Sverige ble fradømt et åpenbart poeng. En kjempeblunder, sier TV3s ekspert Ole Erevik.

Målet ble annullert fordi Hampus Wanne trampet innenfor feltet før Oscar Bergendahl satte ballen i mål. I Viaplays studio påpeker de imidlertid at Wanne ble dyttet av en motspiller.

– Jeg kan ikke si noe om det. Det er vanskelig å være håndballdommer, sier Wanne til Viaplay.

Ifølge TV3s ekspert Joachim Boldsen er det svært sjelden at dommerne griper inn i dette. Han er enig med Erevik.

SUPERSTJERNE: Danmarks håndballgigant Mikkel Hansen i Hamburg mot Sverige fredag kveld. Foto: ODD ANDERSEN / AFP / NTB

– Vi trodde vi hadde opplevd det meste som kommentatorer, men så kommer det noe nytt. Dette har ikke jeg sett i et mesterskap før, sier TV3s kommentator Daniel Høglund.

– Jeg liker ikke at man kan krangle seg til dette, sier Kristian Kjelling på sending og sikter til Sverige.

LANDSLAGSTRENER: Norges tidligere landslagskaptein Glenn Solberg er Sveriges trener. Foto: ODD ANDERSEN / AFP / NTB

Mikkel Hansen fikk en god start og scoret fire av Danmarks ti første mål. Våre skandinaviske naboer fulgte hverandre til 12–12, så rykket de røde fra til 16–12. Men Glenn Solbergs svenske mannskap tok seg sammen og tok innpå så de bare var to mål bak til pause (17–15).

Det ble en tett kamp, selv om det gikk litt i rykk og napp. Fra 21–18 klarte Sverige å spise inn til 21–20. Resten ble fabelaktig fredagsunderholdning i ypperste dramaklasse.

For Norge er det en fordel at det ikke endte med poengdeling.

Norges mest aktuelle vei til en EM-semifinale:

Norge slår Danmark og Sverige. Da ender Norge på seks poeng. Danmark slår Slovenia. Danmark ender på 8 poeng og blir gruppevinner.

Hvis 1 og 2 inntreffer, er det to veier til EM-semifinale for Norge: Enten:

Sverige slår Portugal, og Portugal vinner ikke mot Nederland. (Norge vil da gå forbi Sverige på innbyrdes, og Portugal på poeng).

Eller:

Sverige og Portugal spiller uavgjort, og Portugal taper mot Nederland. (Norge vil da gå forbi Sverige og Portugal på poeng)

Alle landene i gruppe to har spilt tre kamper og har to igjen. Danmark er alene på topp med seks poeng. Sverige og Portugal har fire, mens Norge og Slovenia har to. Nederland er på bunn med null poeng.